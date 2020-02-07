Hayrunnisa Gül, Babacan'ın partisinde kurucu olacak iddiası
Kuruluşu 5. kez ertelenen Ali Babacan'ın yeni partisiyle ilgili önemli iddialar var. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül'ün Babacan'ın kuracağı partinin kurucular listesinde yer alacağı konuşuluyor
|07 Şubat 2020 15:25
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AK Parti ile yollarını ayırdıktan sonra parti kurma çalışmalarına başlayan Ali Babacan, kuruluş tarihini defalarca erteleme kararı aldı. Yeni partinin kurulmasını bekleyenler de artık heyecanını yitirse de Babacan parti kurma çalışmalarında sona doğru yaklaştı.
Yeni partinin resmi kurucularından
İstanbul'da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile sık sık görüşmeler yapan Babacan'ın partisinde büyük bir sürpriz var. Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül'ün yeni partinin kurucular listesine gireceği öğrenildi.
Abdullah Gül perde arkasından yönetecek
Abdullah Gül ise yeni parti ile resmi bir ilişki içerisinde olmayacak. Gül'ün yeni partinin kuruluş toplantısında da bulunmayacağı öğrenildi.
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