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Hayrunnisa Gül, Babacan'ın partisinde kurucu olacak iddiası

Kuruluşu 5. kez ertelenen Ali Babacan'ın yeni partisiyle ilgili önemli iddialar var. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül'ün Babacan'ın kuracağı partinin kurucular listesinde yer alacağı konuşuluyor
 07 Şubat 2020 15:25
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Hayrunnisa Gül, Babacan'ın partisinde kurucu olacak iddiası

AK Parti ile yollarını ayırdıktan sonra parti kurma çalışmalarına başlayan Ali Babacan, kuruluş tarihini defalarca erteleme kararı aldı. Yeni partinin kurulmasını bekleyenler de artık heyecanını yitirse de Babacan parti kurma çalışmalarında sona doğru yaklaştı.

Yeni partinin resmi kurucularından

İstanbul'da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile sık sık görüşmeler yapan Babacan'ın partisinde büyük bir sürpriz var. Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül'ün yeni partinin kurucular listesine gireceği öğrenildi.

Abdullah Gül perde arkasından yönetecek

Abdullah Gül ise yeni parti ile resmi bir ilişki içerisinde olmayacak. Gül'ün yeni partinin kuruluş toplantısında da bulunmayacağı öğrenildi.
Memurlar.Net
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