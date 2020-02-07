Habertürk canlı yayınında duyulan zam tepkisi
İstanbul'da ulaşıma gelen zamların neleri kapsadığını öğrenen Habertürk çalışanlarının gösterdiği tepki canlı yayında duyuldu: Haydaaa...
|07 Şubat 2020 16:02
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İstanbul'da ulaşım ücretlerine yüzde 35 oranında zam geldi.
Alınan karara göre; tek biniş ücreti 2,60'tan 3,50'ye yükseldi.
Kararın öğrenilmesinin ardından İSTESOB Başkan Vekili Engin Türkmen Habertürk canlı yayınına bağlanarak Sertar Kuter'in sorularını yanıtladı.
ZAM NELERİ KAPSIYOR
Serdar Kuter'in zammın neleri kapsadığını sorması üzerine, Engin Türkmen "Elektronik bilet kullanan herkesi.. Kamu ve özel. Marmaray dışında diğer elektronik bilet kullananların hepsi içinde." ifadelerini kullandı.
"HAYDAAA"
Bu cevabın ardından Habertürk çalışanları "Haydaaa" diye tepki gösterdi. Bu tepki canlı yayından da duyuldu.
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