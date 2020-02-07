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2 bin 120 Polis Koleji öğrencisi FETÖ'ye 'tam bağlı' çıktı

Gizli tanıkların yaptığı kodlamalarla, 2015'te İç Güvenlik Paketinin yasalaşmasının ardından kapatılan Polis Koleji ve GBF'den FETÖ ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle atılan 2 bin 146 öğreniciden 2 bin 120'sinin terör örgütüne "tam bağlı" olduğu ortaya çıktı
 07 Şubat 2020 15:37
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2 bin 120 Polis Koleji öğrencisi FETÖ'ye 'tam bağlı' çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Polis Akademisindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gizli tanıkların kodlamaları, kapatılan Polis Koleji ile Güvenlik Bilimleri Fakültesinden (GBF), FETÖ ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle atılan 2 bin 146 öğrenciden 2 bin 120'sinin terör örgütüne "tam bağlı" olduğunu ortaya koydu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2015 yılında kabul edilen İç Güvenlik Paketi kapsamında kapatılan Polis Koleji ve Güvenlik Bilimleri Fakültesinden ilişikleri kesilen öğrencilerle ilgili gizli tanıkların yaptığı kodlama ve verdikleri ifadeler üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

2 bin 120 öğrenci FETÖ üyesi

Gizli tanıkların 1'den 5'e kadar rakamlarla yaptığı kodlama sonucu, FETÖ ile ilgisi olduğu gerekçesiyle ilişiği kesilen 2 bin 146 öğrenciden 2 bin 120'sinin terör örgütüne "kayıtsız şartsız, tam bağlı" olarak adlandırılan 5. kategoride yer aldığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara, Balıkesir, Bursa, Tokat, Isparta ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan ilk operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Eski polis adayı öğrencilere operasyon

Soruşturmanın sürdüğü ve örgütle ilişkisi belirlenen diğer eski polis adayı öğrenciler için de operasyonlar düzenleneceği bildirildi.

TBMM Genel Kurulunda 2015'te kabul edilen ve kamuoyunda İç Güvenlik Paketi olarak bilinen Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Polis Koleji ve Güvenlik Bilimleri Fakültesi kapatılmış, yerine Polis Amirleri Eğitim Merkezi kurulmuştu.
Anadolu Ajansı
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