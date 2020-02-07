1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Isparta'da evde çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi öldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
 07 Şubat 2020 15:45
Yazdır
Isparta'da evde çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi öldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

Salur Mahallesi'nde Süleyman Altınbaş'a ait kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yangında kardeş olan Hanım (18), Tuğçe (16) ve Faruk Altınbaş'ın (4) hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Olay sonrası fenalaşan anne Cemile ile baba Süleyman Altınbaş, Yalvaç Devlet Hastanesine götürüldü.

Görgü tanıklarından Durmuş Yerlikaya, AA muhabirine, sabah yatağından kalktığı sırada komşusunun evinden dumanların yükseldiğini gördüğünü söyledi.

Yangına itfaiyenin yanı sıra iş makineleriyle de müdahale edildiğini belirten Yerlikaya, "Tuğçe, lisede okuyordu. Hanım, liseyi bitirmişti, evde dışarıdan üniversite okumayı düşünüyordu. Çocukların dayısı da çocukları kurtarmaya çalıştı ama olmadı." diye konuştu.

Veli Ergün de inekleri sağdıktan sonra süt vermeye gittiğini, dönüşte herkesin koşuşturma içinde olduğunu gördüğünü dile getirdi.

Herkesin kardeşleri pencereden kurtarmak istediğini anlatan Ergün, "5-10 dakika içinde her şey oldu. Çocukları kurtarmak mümkün olmadı." dedi.

Hayri Karadanalı da yangından önce çocukların anne ve babasını hayvanlara bakmaya giderken gördüğünü belirterek, "Yangını gören herkes çaba gösterdi. Çocukları içeriden çıkarttılar ama maalesef ölmüşlerdi." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Valilik önünde kendini yakan kişi hayatını kaybetti
07 Şubat 2020 16:23		 Uçak kazasında yaralananlardan 113'ü taburcu edildi
07 Şubat 2020 15:40
Gasp için annesini sopa ile yaraladı, hastanede ziyaret ederken yakalandı
07 Şubat 2020 15:20		 ÖSYM çalışanı intihar girişiminde bulundu
07 Şubat 2020 14:55
'Çocuklarım aç' dedi, valilik önünde kendini yaktı
07 Şubat 2020 14:39		 150 yıllık tarihi çeşme çalındı
07 Şubat 2020 14:32
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli ifadeye çağrıldı
07 Şubat 2020 14:11		 'Bıçak parası' almaktan yargılanan profesör yeniden gözaltında
07 Şubat 2020 13:03
Kızların oluşturduğu çete dehşet saçıyor
07 Şubat 2020 12:52		 Trafikte yumruk yumruğa kavga
07 Şubat 2020 12:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:23 - Valilik önünde kendini yakan kişi hayatını kaybetti16:22 - Değerli konut vergisi beyanname süresi ertelendi16:19 - Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezler anılacak16:18 - Bankalarda çalışan sayısı 3 bin 476 kişi azaldı16:16 - İBB'den toplu taşımaya yüzde 35 zamma onay16:13 - Türk Dil Kurumu'ndan mobil sözlük16:09 - İYİ Parti'den 'İlker Başbuğ'a dava' açıklaması16:02 - Habertürk canlı yayınında duyulan zam tepkisi15:57 - İBB saat verdi, kar yağışı etkili olacak15:52 - Koçarlı kaymakamına FETÖ'den soruşturma
15:49 - Erdoğan: Felaketlerle mücadelemiz var15:45 - Isparta'da evde çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi öldü15:40 - Uçak kazasında yaralananlardan 113'ü taburcu edildi15:37 - 2 bin 120 Polis Koleji öğrencisi FETÖ'ye 'tam bağlı' çıktı15:34 - Terör örgütünden kaçan kız, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katıldı15:29 - Antalya'da gündem beton dubaların fiyatı15:25 - Hayrunnisa Gül, Babacan'ın partisinde kurucu olacak iddiası15:20 - Gasp için annesini sopa ile yaraladı, hastanede ziyaret ederken yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mülakat konusunu kabinede değerlendireceğiz
Belediye memuru, 22 milyon TL'yi zimmetine geçirip kayboldu
Bu iddialar Pegasus'u kapattırır
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı
5 kurumun dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı
'Tavuk dönerde yeni hile yöntemi'
AYM'den, memurların, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenliğe geçişine dair karar
Ankara Çubuk'ta baba kızını öldürüp yol kenarına attı
Albayrak'tan 'faizler düşecek' açıklaması
Emekli olduktan sonra çalışan öğretmenden maaşı geri istendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Güven 2
8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam 3
Evde kalmış kızların güzel olması 1
Duymayı çok istediğimiz cümleler 4
tarihde bu gün 2
netflix'in türkiye'de ücretsiz üyeliği kaldırması 4
şifahen 1
bebe bisküvisi 3
maskov87 4
çocuklarım aç diyerek kendini yakan baba 1
SON İLANLAR
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 34 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam