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Erdoğan: Felaketlerle mücadelemiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da çığ felaketinde şehit olan 28 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın cenaze törenine katıldı
 07 Şubat 2020 15:49
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Erdoğan: Felaketlerle mücadelemiz var

Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da katıldı. Cenaze töreninde anne Safiye, baba Adnan ve kardeşi Kadir Erat gözyaşlarını tutamadı. Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı kıldırdı.

"KARŞI TARAFA DA BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDETTİKLERİMİZ VAR"

Erdoğan namazın sonrasında açıklama yaparak, "Gerçekten bu ara ciddi manada felaketlerle mücadelemiz var. Bir taraftan cephelerde savaşıyoruz, bir tarafta da şu anda çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tabi bunlar özellikle kaza ve kaderin bizler için bildiğimiz ama imanımızın gereği olarak da sabrettiğimiz konulardır. Biz buna sabredeceğiz. Ve Cihan kardeşimizin öncelikle ailesine rabbimden sabırlar niyaz ediyorum.

Tüm milletimizin başı sağ olsun. Fakat biz durmadan, yılmadan bu vesileyle şunu söylemek durumundayım. Bir taraftan Van'daki hadise, bir tarafta İdlib'de yaşadıklarımız ama karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiklerimiz var.

Şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak. Ve şehitler tepesi boş kalmayacağı için de bizler de şehadete ürkerek korkarak değil adeta sevgili peygamberimizin 'keşke ben de o makama ulaşsaydım' dediği gibi o şekilde yürüyeceğiz" dedi.

Erdoğan daha sonra Erat'ın ailesiyle birlikte top arabasının arkasında yürüdü. Erat düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.
DHA
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