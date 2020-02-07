Türk Dil Kurumu'ndan mobil sözlük
Türk Dil Kurumu Başkanlığı tarafından ios ve android işletim sistemli cep telefonları için Türkçe Sözlük'ün mobil uygulaması geliştirildi
|07 Şubat 2020 16:13
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Türk Dil Kurumu Başkanlığı tarafından ios ve android işletim sistemli cep telefonları için Türkçe Sözlük'ün mobil uygulaması geliştirildi.
Türk Dil Kurumunun 1945'ten beri yayımlanan Türkçe Sözlük'ün 2011 yılında yapılan 11. Baskınının gözden geçirilip güncellenmesi sonucunda taşınabilir cihazlar için mobil sözlük uygulaması geliştirildi.
Kullanıcı dostu bir mobil uygulama olarak faaliyete alınan mobil sözlük uygulaması ios ve android işletim sistemli telefonların kullanımına sunuldu.
Android işletim sistemli telefonlara indirmek için TIKLAYINIZ.
Apple Store üzerinden İOS işletim sistemli telefonlara indirmek için TIKLAYINIZ.
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