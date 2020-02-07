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İBB'den toplu taşımaya yüzde 35 zam... İşte yeni fiyatlar

İBB; 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, Tam Mavi Kart 275 lira, Öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi.
 07 Şubat 2020 16:16
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İBB'den toplu taşımaya yüzde 35 zam... İşte yeni fiyatlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşıma zam yapıldığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı.

10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni toplu taşıma tarifesinde, 2.60 lira olan tam elektronik bilet 3.50 lira, 1.25 lira olan öğrenci bileti 1.75 lira olacak. 205 lira olan Tam Mavi Kart 275 lira, 40 lira olan Öğrenci Mavi Kartı ise 50 liradan satılacak.

Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde Tam Bilet Aktarma Ücretlerinde, birinci aktarma 2.50 lira, ikinci aktarma 1.90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1.20 lira olarak belirlendi.

Öğrenci Aktarma Ücretlerinde ise, birinci aktarma 0.75 kuruş, ikinci aktarma 0.70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0.60 kuruş olacak.

Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2.60 lira olan hatlar 3.50 lira, 2.70 lira olan hatlar 3.65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi.

Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2.80 lira, ikinci aktarma 2.30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira.

İSTESOB Başkanvekili Engin Türkmen, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam kararı alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, 3 bin otobüs esnafının enflasyon ve giderler sebebiyle zor durumda olduğunu söylemiş, "Yüzde 35 rakamı bazılarına çok gelebilir ancak biz 3 yıl zam almadık. Yıllık yüzde 10 gelse yine aynı olacaktı" demişti.

ZAM SONRASI YENİ FİYATLAR

Tam elektronik bilet 3,50 lira ,

Öğrenci bileti 1,75 lira,

Tam Mavi Kart 275 lira,

Öğrenci Mavi Kartı 50 lira oldu

ESKİ FİYATLAR

Mavi tam kart 205 lira

Öğrenci kartı 40 liraydı

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı
Memurlar.Net
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