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Bankalarda çalışan sayısı 3 bin 476 kişi azaldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), mevduat ile kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısının, 2019 sonunda bir önceki yıla göre 3 bin 476 kişi azalarak 188 bin 837'ye gerilediğini bildirdi
 07 Şubat 2020 16:18
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Bankalarda çalışan sayısı 3 bin 476 kişi azaldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), mevduat ile kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısının, 2019 sonunda bir önceki yıla göre 3 bin 476 kişi azalarak 188 bin 837'ye gerilediğini bildirdi.

TBB'nin, Aralık 2019 dönemine ilişkin mevduat ile kalkınma ve yatırım bankalarını kapsayan "Türkiye'de Bankacılık Sistemi Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri" raporu yayımlandı.

Raporda, Aralık 2019 itibarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren banka sayısının 52 olduğu bildirildi. Mevduat bankaları sayısının 34, kalkınma ve yatırım bankaları sayısının 13, katılım bankaları sayısının 6 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

2019 sonu itibarıyla mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında toplam çalışan sayısının 188 bin 837 kişi olduğu belirtilen raporda, şu bilgilere yer verildi:

"Çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre 670 kişi, bir önceki yıla göre ise 3 bin 476 kişi (yüzde 2) azaldı. Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51, erkek çalışan oranı ise yüzde 49. Geçen yıl sonu itibarıyla, çalışanların yüzde 78'i yükseköğretim kurumları mezunu, yüzde 8'i ise yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan oluşmaktadır. Bu oran orta öğretim için yüzde 13. Aralık 2019 itibarıyla mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının şube sayısı 10 bin 199. Şube sayısı, bir önceki çeyreğe göre 90, bir önceki yıla göre ise 255 azaldı. Mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 298 oldu."

Açıklamada, şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesinin, mobil bankacılık hizmetlerine olan talebin artmasının ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesinin şube ve çalışan sayısını etkilediği kaydedildi.

Geçen yıl aralık sonu itibarıyla, 100 bin kişiye düşen çalışan sayısı 2018 sonuna göre 7 puan gerileyerek 227 olduğu ifade edilen açıklamada, 100 bin kişiye düşen şube sayısının ise aynı dönemde 0,5 düşerek 12,3 olduğu bildirildi.
Anadolu Ajansı
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