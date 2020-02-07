Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezler anılacak

Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER, 102. doğum yıldönümü olan 10 Şubat 2020 Pazartesi günü, Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit GÜL'ün teşvik ve himayeleri ile T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer İstanbul Eğitim Merkezinde düzenlenecek panelle anılacak.

Açılışı Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit GÜL tarafından yapılacak olan panel kapsamında; "Ceza Reformlarına Dönmezer Etkisi", "Yargı Reformu Kanununa Göre Yeni Dava Türleri-Seri Muhakeme Ve Basit Yargılama Usulü", "Yargılama Ve Özgürlükler İlişkisi" başlıklarıyla üç oturum yapılacak. Av. A. Zuhal DÖNMEZER ÇAKIROĞLU, Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin MENTEŞ ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet UÇUM'un oturum başkanı olarak yer alacağı panelde, Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR, Prof. Dr. Feridun YENİSEY, Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ, Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK, Prof. Dr. Durmuş TEZCAN, Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR, Prof. Dr. Murat BALCI, Doç. Dr. Mehmet Emin ALŞAHİN, Av. Dr. Hüseyin AYDIN, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet ÖKMEN ve Anayasa Mahkemesi Raportörü Dr. Akif YILDIRIM tarafından tebliğler sunulacak.

Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER 10 Şubat 1918'de İstanbul'da doğdu. 1934 yılında İstanbul Erkek Lisesinden, 1938 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden birincilikle mezun olan Dönmezer aynı yıl bu fakültede ceza hukuku asistanlığına getirildi. Askerliğinin ardından doktora ve doçentlik aşamalarını tamamladı. 1949'da profesörlüğe, 1957 yılında ordinaryüs profesörlüğe terfi ettirildi. İstanbul Üniversite Hukuk Fakültesinde 47 yıl hizmet verdikten sonra 1985 yılında emekli oldu. 1950-2001 yılları arasında Başbakanlık, Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından önemli yasal düzenlemeler için oluşturulan komisyonlarda başkanlık ya da üyelik görevlerinde bulundu. Çalışmaları ve yayınladığı eserleri nedeniyle İstanbul Üniversitesince hukuk, Marmara Üniversitesince de toplum bilimi dalında fahri doktor ünvanına değer görüldü. Aydınlar Ocağı tarafından Şeyhül Müderrisin (Hocaların Hocası) ünvanı verildi. Türk Ceza Hukukunun ülkemizde kurucularından olan, hukuka adanmış yaşamı, çalışmaları ve eserleri ile binlerce hukukçu ve birçok değerli bilim insanı yetiştiren Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER, 03 Ağustos 2004 tarihinde 86 yaşında vefat etti. 05 Ağustos'ta devlet töreni ile İstanbul Edirnekapı Şehitliğinde toprağa verildi.

Aynı yıl açılan ve mümtaz bilim adamı Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER'in adını taşıyan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli İstanbul Eğitim Merkezi, hükümlünün ıslahı ve topluma yeniden kazandırılması amacını ihtiva eden modern infaz anlayışı çerçevesinde çalışacak nitelikli personelin yetiştirilmesi amacıyla 2004 yılından beri hizmet vermektedir.

Panel etkinlikleri çerçevesinde Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER'in "Kriminoloji" adlı eseri Adalet Bakanlığınca bastırılarak öğrencilerin ve akademisyenlerin istifadesine sunulacak. Ayrıca panelde sunulacak tebliğler kitap haline getirilerek Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER'e armağan olarak basılacak.

Eğitim Merkezine ait sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak olan panel, Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Uğurhan KUŞ'un kapanış konuşmalarıyla sona erecek.