1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezler anılacak

Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER, 102. doğum yıldönümü olan 10 Şubat 2020 Pazartesi günü, Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit GÜL'ün teşvik ve himayeleri ile T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer İstanbul Eğitim Merkezinde düzenlenecek panelle anılacak.
 07 Şubat 2020 16:19
Yazdır
Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezler anılacak

Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER, 102. doğum yıldönümü olan 10 Şubat 2020 Pazartesi günü, Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit GÜL'ün teşvik ve himayeleri ile T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer İstanbul Eğitim Merkezinde düzenlenecek panelle anılacak.

Açılışı Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit GÜL tarafından yapılacak olan panel kapsamında; "Ceza Reformlarına Dönmezer Etkisi", "Yargı Reformu Kanununa Göre Yeni Dava Türleri-Seri Muhakeme Ve Basit Yargılama Usulü", "Yargılama Ve Özgürlükler İlişkisi" başlıklarıyla üç oturum yapılacak. Av. A. Zuhal DÖNMEZER ÇAKIROĞLU, Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin MENTEŞ ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet UÇUM'un oturum başkanı olarak yer alacağı panelde, Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR, Prof. Dr. Feridun YENİSEY, Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ, Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK, Prof. Dr. Durmuş TEZCAN, Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR, Prof. Dr. Murat BALCI, Doç. Dr. Mehmet Emin ALŞAHİN, Av. Dr. Hüseyin AYDIN, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet ÖKMEN ve Anayasa Mahkemesi Raportörü Dr. Akif YILDIRIM tarafından tebliğler sunulacak.

Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER 10 Şubat 1918'de İstanbul'da doğdu. 1934 yılında İstanbul Erkek Lisesinden, 1938 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden birincilikle mezun olan Dönmezer aynı yıl bu fakültede ceza hukuku asistanlığına getirildi. Askerliğinin ardından doktora ve doçentlik aşamalarını tamamladı. 1949'da profesörlüğe, 1957 yılında ordinaryüs profesörlüğe terfi ettirildi. İstanbul Üniversite Hukuk Fakültesinde 47 yıl hizmet verdikten sonra 1985 yılında emekli oldu. 1950-2001 yılları arasında Başbakanlık, Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından önemli yasal düzenlemeler için oluşturulan komisyonlarda başkanlık ya da üyelik görevlerinde bulundu. Çalışmaları ve yayınladığı eserleri nedeniyle İstanbul Üniversitesince hukuk, Marmara Üniversitesince de toplum bilimi dalında fahri doktor ünvanına değer görüldü. Aydınlar Ocağı tarafından Şeyhül Müderrisin (Hocaların Hocası) ünvanı verildi. Türk Ceza Hukukunun ülkemizde kurucularından olan, hukuka adanmış yaşamı, çalışmaları ve eserleri ile binlerce hukukçu ve birçok değerli bilim insanı yetiştiren Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER, 03 Ağustos 2004 tarihinde 86 yaşında vefat etti. 05 Ağustos'ta devlet töreni ile İstanbul Edirnekapı Şehitliğinde toprağa verildi.

Aynı yıl açılan ve mümtaz bilim adamı Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER'in adını taşıyan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli İstanbul Eğitim Merkezi, hükümlünün ıslahı ve topluma yeniden kazandırılması amacını ihtiva eden modern infaz anlayışı çerçevesinde çalışacak nitelikli personelin yetiştirilmesi amacıyla 2004 yılından beri hizmet vermektedir.

Panel etkinlikleri çerçevesinde Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER'in "Kriminoloji" adlı eseri Adalet Bakanlığınca bastırılarak öğrencilerin ve akademisyenlerin istifadesine sunulacak. Ayrıca panelde sunulacak tebliğler kitap haline getirilerek Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER'e armağan olarak basılacak.

Eğitim Merkezine ait sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak olan panel, Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Uğurhan KUŞ'un kapanış konuşmalarıyla sona erecek.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Albayrak: Gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçeceğiz
07 Şubat 2020 17:08		 AK Parti'li 6 vekilden İlker Başbuğ'a suç duyurusu
07 Şubat 2020 16:44
CHP'de önemli il kongreleri yarın başlayacak
07 Şubat 2020 16:41		 İYİ Parti'den 'İlker Başbuğ'a dava' açıklaması
07 Şubat 2020 16:09
Hayrunnisa Gül, Babacan'ın partisinde kurucu olacak iddiası
07 Şubat 2020 15:25		 TBMM Başkanı Şentop'tan, AP Başkanına kınama mektubu
07 Şubat 2020 14:46
AK Parti'li milletvekilleri, Başbuğ ve Çiçek hakkında suç duyurusunda bulunacak
07 Şubat 2020 14:42		 İletişim Başkanı Altun'dan 'Barışın anahtarı Türkiye' paylaşımı
07 Şubat 2020 14:18
ABD'de bir Müslüman daha üst düzey polis şefliğine atandı
07 Şubat 2020 12:28		 'TÜİK'in yayımladığı veriler ciddi şüphe barındırmaktadır'
07 Şubat 2020 11:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:02 - Diyarbakır'da öğretmenevi müdürü yolsuzluktan gözaltında17:49 - İGA yöneticilerinden gazeteci Ali Kıdık hakkında suç duyurusu17:35 - Altında gün sonu fiyatları17:33 - Rekabet Kurulu, Bellona'dan sözlü savunma alacak17:27 - Gün sonu döviz fiyatları17:25 - RTÜK Başkanı Şahin'den 6 TV kanalına ceza açıklaması17:15 - Zimmetine para geçiren muhasebeci hakkında suç duyurusu17:08 - Bakan Albayrak: Gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçeceğiz17:03 - 9 yıl hapis cezası bulunan FETÖ üyesi firari yakalandı16:54 - FETÖ üyesi iş adamı tutuklandı
16:50 - Bu da 'Fındık Bank' dolandırıcılığı16:46 - Çin'den hayvan ve hayvansal ürün ithalatı durduruldu16:44 - AK Parti'li 6 vekilden İlker Başbuğ'a suç duyurusu16:41 - CHP'de önemli il kongreleri yarın başlayacak16:33 - Önce uçak saatini sonra koltuğunu değiştirmiş16:30 - DSÖ'den korona virüsü açıklaması16:28 - Tesettür elbiseler nasıl kombinlenir?16:23 - Valilik önünde kendini yakan kişi hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mülakat konusunu kabinede değerlendireceğiz
Belediye memuru, 22 milyon TL'yi zimmetine geçirip kayboldu
Bu iddialar Pegasus'u kapattırır
Valilik önünde kendini yakan kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı
5 kurumun dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı
AYM'den, memurların, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenliğe geçişine dair karar
'Tavuk dönerde yeni hile yöntemi'
Albayrak'tan 'faizler düşecek' açıklaması
Ankara Çubuk'ta baba kızını öldürüp yol kenarına attı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
netflix'in türkiye'de ücretsiz üyeliği kaldırması 2
her felaketten sonra bir skandal 1
Evde kalmış kızların güzel olması 1
bebe bisküvisi 3
Güven 2
bir kadın susuyorsa 2
kısa entry girmek zeka göstergesidir 6
06.02.2020 anadolu efes vs zalgiris maçı 2
üzgünüm iyi günümde değilim sanki 1
kötü insanların ortak özellikleri 4
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 34 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam