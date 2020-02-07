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Tesettür elbiseler nasıl kombinlenir?

Tesettür modasının en önemli parçalarından biri elbiselerdir. Şıklığı ve rahatlığı bir arada sunması nedeniyle tesettürlü bayanlar tarafından sıkça tercih edilir. Gündüz ya da gece davetlerinde, iş yaşamınızda ve gün içinde istediğiniz her ortamda tesettür elbiseleri ile farklı kombinler yapabilirsiniz.
 07 Şubat 2020 16:28
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Tesettür elbiseler nasıl kombinlenir?

Tesettür modasının en önemli parçalarından biri elbiselerdir. Şıklığı ve rahatlığı bir arada sunması nedeniyle tesettürlü bayanlar tarafından sıkça tercih edilir. Gündüz ya da gece davetlerinde, iş yaşamınızda ve gün içinde istediğiniz her ortamda tesettür elbiseleri ile farklı kombinler yapabilirsiniz.

Eğer nasıl kombinleyeceğinizi bilirseniz, tesettür elbiseleri dolabınızdaki kurtarıcı parçalardan biri olabilir. Farklı ortamlarda, farklı kombinlerle zarif ve şık görünebilirsiniz.

Tesettür Kombinlerinde Elbiselerin Yeri

Elbiseler tesettürlü bayanların doğru şekilde örtünmelerine engel teşkil etmediği için, her yaştan ve her kesimden bayanın giydiği bir kıyafet çeşididir. Günümüz modasınada, yenilikçi kesimleriyle uyum sağlamıştır. Tesettür elbise modellerini uygun şekilde kombinlediğinizde, girdiğiniz her ortamda şıklığınızdan söz ettirebilirsiniz.

Tesettür elbiselerini kombinlerken dikkat edilmesi gerekenler vardır. Eğer doğru kombini yaparsanız elbise daha çok kendini gösterir ve zarif durur.

Tesettür Elbise Kombini Nasıl Yapılır?

- Tesettür elbiselerinin boyuna dikkat etmek gerekir. Boyu eğer yerlere değecek kadar uzunsa mutlaka tadilat yaptırılarak boyunuza uygun hale getirilmelidir.

- Tesettür elbiseyi hangi mevsim giydiğinize göre, seçeceğiniz kumaş farklı olmalıdır. Yazın terletmeyecek pamuklu kumaştan, kışın ise sizi sıcak tutacak yünlü ve kadife içerikli kumaşları tercih etmelisiniz. Şık olayım derken sağlığınızdan olmak istemezsiniz.

- Tesettür elbiseleri ile kullanacağınız eşarp uyumlu olmalıdır. Örneğin çok desenli, rengarenk bir elbise giydiyseniz, sade bir eşarp tercih edebilirsiniz. Düz renkte bir elbiseyi canlandırmak için de, çiçek gibi farklı desenler içeren eşarplarla kombin yapabilirsiniz.

-Tesettürlü bayanlarda elbise ile giyilecek ayakkabı da çok önemlidir. Kış aylarında işiniz biraz daha kolaydır. İster topuklu olsun, ister düz olsun, bot ve çizme modelleri elbiselerin altında her zaman şık durur. Yazın ise ayakkabı seçiminde şıklığı yakalayabilmek için biraz daha özenli olmak gerekir.

- Kış aylarında genellikle koyu renkler tercih edilse de, günümüz modasında bu algı kırılmıştır. Artık yaz ya da kış mevsimi olması fark etmeksizin tesettürlü bayanlar istediği renkte elbiseyi alıp giymektedir. Yalnız dikkat edilmesi gereken elbisenin rengi ile eşarp renginin uyumlu olmasıdır. Bu şekilde kombininiz daha şık gözükecektir. Her sezon yenilenen elbise modellerini Modanoiva.com sitesinden güvenle alışveriş yapabilirsiniz.
Memurlar.Net
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