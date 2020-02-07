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CHP'de önemli il kongreleri yarın başlayacak

CHP'de büyük kurultay süreci kapsamında, İstanbul il kongresi, "Tek Yön İktidar" sloganıyla pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek
 07 Şubat 2020 16:41
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CHP'de önemli il kongreleri yarın başlayacak

CHP'de 37. Olağan Kurultay için büyük önem taşıyan İstanbul il kongresi, "Tek Yön İktidar" sloganıyla pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Kuruluşundan bu yana 36 olağan ve 18 olağanüstü kurultay gerçekleştiren CHP'de, 26 Ocak'ta başlayan il kongreleri sürüyor.

Çoğunluğu tek adayla gidilen kongrelerde bugüne kadar 11 il başkanı belirlendi. CHP'nin Ağrı'daki il kongresinde İbrahim Aslan, Batman'da Hüseyin Yaşar, Bingöl'de Hasan Aktaş, Biltis'te Veysi Uyanık, Erzincan'da Ayhan Doğan, Erzurum'da Bülent Oğuz, Hakkari'de Nazım Demir, Kırıkkale'de Onur Yüksel Bozdağ, Siirt'te Nevaf Bilek, Sivas'ta Yılmaz Coşkun ve Van'da Mehmet Kurukcu seçildi.

CHP'de Deniz Yücel'in seçilmesine kesin gözüyle bakılan İzmir il kongresi yarın, büyük kurultay için büyük önem taşıyan İstanbul kongresi de 9 Şubat Pazar günü yapılacak.

- İstanbul kongresi için 6 bin kişilik kompleks kuruldu

CHP İstanbul İl Başkanlığı 37. Olağan İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kongre için merkezin açık hava etkinlik alanında 6 bin kişilik kapasiteye sahip dev kompleks kurulacak. Kongreye gelenler, 120 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde kapalı alanı ile yeme-içme ve açık hava alanları dahil olmak üzere geniş bir sahada kurulan komplekste ağırlanacak.

Hazırlıklar için günlerdir yoğun çalışma yürüten CHP İstanbul İl Başkanlığı, kongrenin sloganını da "İstanbul'dan Türkiye'ye Tek Yön İktidar" olarak belirledi.

- Altan Öymen divan başkanı olacak

CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen'in divan başkanı görevini üstleneceği kongreye, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

İstanbul il kongresindeki seçimlerde 677 il delegesi oy kullanacak. Delegelerin oylarıyla CHP İstanbul İl Başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve kurultay delegeleri belirlenecek. Seçilenlerin iki yıl süreyle görev yapacağı kongrede, mevcut başkan Canan Kaftancıoğlu'nun tek aday olması bekleniyor.

İstanbul il kongresine, AK Parti, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, HDP ve diğer siyasi partilerin davet edildiği belirtilirken, ayrıca konsoloslar, büyükelçiler, sanatçılar, yazarlar, gazeteciler, iş insanları, sendika ve meslek örgütü temsilcileri ile belediye başkanları davetliler arasında bulunuyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı için önceki başkan Cemal Canpolat, aday adaylığını açıklamış ancak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun devreye girmesiyle Kaftancıoğlu ismi üzerinde mutabık kalınmıştı.
Anadolu Ajansı
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