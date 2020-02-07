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Çin'den hayvan ve hayvansal ürün ithalatı durduruldu

Çin'den hayvan ve hayvansal ürün ithalatı durduruldu
 07 Şubat 2020 16:46
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Çin'den hayvan ve hayvansal ürün ithalatı durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çin'den her türlü canlı cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatını geçici bir süre ile durdurulması kararı aldık. Çin'den ülkemize çalışmaya gelen Çin vatandaşlarının 14 gün süreyle izinli sayılması, iletişim bilgilerinin il sağlık müdürlüklerimize bildirilmesi belirti ve bulgular açısından takiplerinin yapılması ve Sağlık Bakanlığımın izniyle çalışmaya başlaması hususunu da ayrıca belirttik" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip korona virüs konusunda alınan tedbirlere yönelik basın açıklaması düzenledi. Yeni tip korona virüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve aldıkları önlemleri de gecikmeden kamuoyu ile paylaştıklarını belirten Koca, " 7 Şubat itibariyle dünya genelinde 28 ülkede toplam 31 bin 481 vaka görüldü. İkisi Çin dışında olmak üzere 639 kişi şu ana kadar hayatını kaybetti. Bütün içinde son 24 saatte 3 bin 151 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybeden vakaların büyük çoğunluğu risk grubu dediğimiz kronik haftalığı olan 60 yaş üstü ve bağışıklığı düşük olan kişiler olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilip Türkiye'ye getirilen vatandaşlar ile tahliyede görev alan sağlık ekibi ve mürettebatın durumu ile ilgili gelişmeleri paylaşan Koca, "Zekai Tahir Burak Hastanemizde 6 gündür 61 kişi gözlem altında tutulmakta ve ilk koronu virüs testleri ise daha önce açıkladığımız gibi negatif çıkmıştı. Hepsinden alınan ikinci numunelerin de 61 kişinin de negatif olduğunu söylemek istiyorum. Hiçbirinde korona virüs enfeksiyonuna rastlanmadı. Bu bulgular ışığında önümüzdeki hafta toplanacak olan bilim kurulu özellikle gözlem süresi ile ilgili sağlık ekibi ve mürettebat ile ilgili bir değerlendirmede de bulunacak. Dünya sağlık örgütü tarafından gelecek hafta düzenlenecek olan koronavirüs salgınına çözüm bulmak çerçevesinde bir araştırma ve inovasyon programı gerçekleştirecektir. Bu foruma da Türkiye'den ikisi bilim kurulumuzdan olmak üzere 3 temsilci ile de katılacağımızı söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.

Ocak ayında hava limanlarında Çin uçuşları için başlatılan termal kamera taramalarının genişletilerek tüm uluslararası uçuşlar için gerçekleştirildiğini hatırlatan Koca, "İki önce başlandı ve şu an 17 havalimanımızda yürüttüğümüz taramalarda herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu tehlikeye karşı halkımızı korumak adına gerekli tüm tedbirleri bilim kurulumuzun öncülüğünde hayata geçirmeye kararlıyız. Korona virüsler hayvandan insana bulaşan bir hastalıktır, insandan insana bulaştığı da anlaşılmıştır. Şu an hangi hayvandan kaynaklandığı net olarak bilinmemektedir. Hayvan kaynaklı olası bir bulaşın engellenmesi adına önemli bir tedbiri daha hayata geçirdik. Çin'den her türlü canlı cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatını geçici bir süre ile durdurulması kararı aldık. İlgili yazımızı tarım ve orman bakanlığımıza ilettik" açıklamasında bulundu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çin Büyükelçiliğine bir yazı gönderdiklerini aktaran Koca, "Bu yazımızda Çin'den ülkemize çalışmaya gelen Çin vatandaşlarının 14 gün süreyle izinli sayılması, iletişim bilgilerinin il sağlık müdürlüklerimize bildirilmesi belirti ve bulgular açısından takiplerinin yapılması ve Sağlık Bakanlığımın izniyle çalışmaya başlaması hususunu da ayrıca belirttik" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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