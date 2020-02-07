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FETÖ üyesi iş adamı tutuklandı

Sivas'ta FETÖ'nün mütevelli heyetinde yer aldığı tespit edilen iş adamı tutuklandı.
 07 Şubat 2020 16:54
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FETÖ üyesi iş adamı tutuklandı

Sivas'ta FETÖ'nün mütevelli heyetinde yer aldığı tespit edilen iş adamı tutuklandı, gizlendiği Ankara'da yakalanarak Sivas'a getirilip tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgütün mütevelli heyetinde yer aldığı tespit edilen O.A. isimli iş adamının, Ankara'da gizlendiği tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ile müşterek yapılan operasyonla yakalanan iş adamı Sivas'a getirilip hakim karşısına çıkartıldı. O.A tutuklanarak cezaevine konuldu.
İhlas Haber Ajansı
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