Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|07 Şubat 2020 17:27
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9840
|5,9850
|5,9940
|5,9950
|Avro
|6,5810
|6,5820
|6,5640
|6,5650
|Sterlin
|7,7420
|7,7810
|7,7280
|7,7660
|İsviçre Frangı
|6,1250
|6,1560
|6,1210
|6,1510
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9550
|6,0150
|5,9600
|6,0200
|Avro
|6,5500
|6,6200
|6,5300
|6,6000
|Sterlin
|7,6870
|7,8310
|7,6680
|7,8190
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