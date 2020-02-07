1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rekabet Kurulu, Bellona'dan sözlü savunma alacak

Rekabet Kurulunun Yozgat'taki 8 hazır beton firmasına yönelik yürüttüğü soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 10 Mart'ta, Boytaş Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ, Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Yön Dayanıklı Tüketim Malz. Paz. San. ve Tic. hakkında gerçekleştirdiği soruşturmanın sözlü savunma toplantısı da 12 Mart'ta yapılacak
 07 Şubat 2020 17:33
Yazdır
Rekabet Kurulu, Bellona'dan sözlü savunma alacak

Rekabet Kurulunun Yozgat'taki 8 hazır beton firmasına yönelik yürüttüğü soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 10 Mart'ta, Boytaş Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ, Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Yön Dayanıklı Tüketim Malz. Paz. San. ve Tic. hakkında gerçekleştirdiği soruşturmanın sözlü savunma toplantısı da 12 Mart'ta yapılacak.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Kurul, Boytaş Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ, Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Yön Dayanıklı Tüketim Malz. Paz. San. ve Tic. hakkında, Bellona markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını tespit ederek Rekabet Kanunu'nu ihlal edip etmediklerine yönelik soruşturma yürütüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek sözlü savunma toplantısı 12 Mart Perşembe saat 14.30'da olacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, "Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ" uyarınca, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 3 Mart Salı günü mesai saati sonuna kadar kuruma başvurmaları gerekiyor.

Öte yandan, Yozgat'ta faaliyet gösteren 8 hazır beton firması hakkında, birlikte fiyat belirleyerek rekabeti engelledikleri iddiasıyla yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı da 10 Mart Salı saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 2 Mart Pazartesi mesai saati sonuna kadar kuruma başvurmaları istendi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
RTÜK Başkanı Şahin'den 6 TV kanalına ceza açıklaması
07 Şubat 2020 17:25		 Çin'den hayvan ve hayvansal ürün ithalatı durduruldu
07 Şubat 2020 16:46
Değerli konut vergisi beyanname süresi ertelendi
07 Şubat 2020 16:22		 Türk Dil Kurumu'ndan mobil sözlük
07 Şubat 2020 16:13
SPK'dan 'Piyasa Dolandırıcılığı' uyarısı
07 Şubat 2020 14:55		 'Martı'lar başkentin ulaşımını kolaylaştıracak
07 Şubat 2020 11:34
İçişleri, bekçilerle ilgili eleştirilere videolu yanıt verdi
07 Şubat 2020 11:29		 Üç ilçede eğitime ara verildi
07 Şubat 2020 08:13
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne yeni başkan
07 Şubat 2020 08:10		 İmamoğlu'ndan 6 ayda 3'üncü atama
06 Şubat 2020 23:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:02 - Öğretmenevi müdürü yolsuzluktan gözaltında17:49 - İGA yöneticilerinden gazeteci Ali Kıdık hakkında suç duyurusu17:35 - Altında gün sonu fiyatları17:33 - Rekabet Kurulu, Bellona'dan sözlü savunma alacak17:27 - Gün sonu döviz fiyatları17:25 - RTÜK Başkanı Şahin'den 6 TV kanalına ceza açıklaması17:15 - Zimmetine para geçiren muhasebeci hakkında suç duyurusu17:08 - Bakan Albayrak: Gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçeceğiz17:03 - 9 yıl hapis cezası bulunan FETÖ üyesi firari yakalandı16:54 - FETÖ üyesi iş adamı tutuklandı
16:50 - Bu da 'Fındık Bank' dolandırıcılığı16:46 - Çin'den hayvan ve hayvansal ürün ithalatı durduruldu16:44 - AK Parti'li 6 vekilden İlker Başbuğ'a suç duyurusu16:41 - CHP'de önemli il kongreleri yarın başlayacak16:33 - Önce uçak saatini sonra koltuğunu değiştirmiş16:30 - DSÖ'den korona virüsü açıklaması16:28 - Tesettür elbiseler nasıl kombinlenir?16:23 - Valilik önünde kendini yakan kişi hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mülakat konusunu kabinede değerlendireceğiz
Belediye memuru, 22 milyon TL'yi zimmetine geçirip kayboldu
Bu iddialar Pegasus'u kapattırır
Valilik önünde kendini yakan kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı
5 kurumun dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı
AYM'den, memurların, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenliğe geçişine dair karar
'Tavuk dönerde yeni hile yöntemi'
Ankara Çubuk'ta baba kızını öldürüp yol kenarına attı
Albayrak'tan 'faizler düşecek' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Duymayı çok istediğimiz cümleler 4
muz 2
meccanen 1
kreşte 2 yaşındaki çocuğa tokat atan öğretmen 3
kötü insanların ortak özellikleri 4
enişte biraz daha kokakola koysana 1
bir kadın susuyorsa 2
06.02.2020 anadolu efes vs zalgiris maçı 2
çikolata 4
Bilgili olmak ve zekilik 1
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 34 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam