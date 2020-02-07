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Altında gün sonu fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 492,00 liradan işlem gördü
 07 Şubat 2020 17:35
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Altında gün sonu fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 artışla 302,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 492,00 lira, Cumhuriyet altını 2.013,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 302,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 301,00 301,20 302,20 302,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.984,00 2.005,00 1.992,00 2.013,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 274,50 278,50 276,00 280,00
Lira(Tam) Ziynet 1.939,00 1.959,00 1.946,00 1.966,00
Yarım Ziynet 969,00 979,00 973,00 983,00
Çeyrek Ziynet 485,00 490,00 487,00 492,00
Anadolu Ajansı
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