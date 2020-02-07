Altında gün sonu fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 492,00 liradan işlem gördü
|07 Şubat 2020 17:35
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 artışla 302,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 492,00 lira, Cumhuriyet altını 2.013,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 302,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|301,00
|301,20
|302,20
|302,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.984,00
|2.005,00
|1.992,00
|2.013,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|274,50
|278,50
|276,00
|280,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.939,00
|1.959,00
|1.946,00
|1.966,00
|Yarım Ziynet
|969,00
|979,00
|973,00
|983,00
|Çeyrek Ziynet
|485,00
|490,00
|487,00
|492,00
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