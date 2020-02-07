Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Öğretmenevi müdürü yolsuzluktan gözaltında
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince öğretmenevine düzenlenen operasyonda öğretmenevi müdürü olan Yunus M., gözaltına alındı. Yunus M.'nin yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.
|07 Şubat 2020 18:02
|Yazdır
Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus M., yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı. Yunus M. ile birlikte çok sayıda esnaf da gözaltına alındı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri öğretmenevine operasyon düzenleyerek Öğretmenevi Müdürü Yunus M. ile birlikte çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan M. daha önce FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle açığa alınan bir kişiyi öğretmenevinde çalıştırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılmıştı.
M. ve beraberinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, operasyon sırasında polis ekipleri çok sayıda dokümana el koydu.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Yasa dışı bahis operasyonu... Yeni oyunculara ulaşıldı
07 Şubat 2020 19:37
|'Gönen mafyası' adlı suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı
07 Şubat 2020 18:57
|İGA'dan gazeteci Ali Kıdık hakkında suç duyurusu
07 Şubat 2020 17:49
|Zimmetine para geçiren muhasebeci hakkında suç duyurusu
07 Şubat 2020 17:15
|Bu da 'Fındık Bank' dolandırıcılığı
07 Şubat 2020 16:50
|Önce uçak saatini sonra koltuğunu değiştirmiş
07 Şubat 2020 16:33
|Valilik önünde kendini yakan kişi hayatını kaybetti
07 Şubat 2020 16:23
|Isparta'da evde çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi öldü
07 Şubat 2020 15:45
|Uçak kazasında yaralananlardan 113'ü taburcu edildi
07 Şubat 2020 15:40
|Gasp için annesini sopa ile yaraladı, hastanede ziyaret ederken yakalandı
07 Şubat 2020 15:20