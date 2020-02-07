Valilik, Ordu'da fırtına kaynaklı hasar tespitini açıkladı

Ordu Valiliği, 5-6 Şubat'ta etkili olan fırtınada 175 konut, 32 okul ve 13 kamu binasının çatısı ve dış cephe mantolamalarının hasar gördüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçmaları, bina dış cephelerinde hasar, ağaç devrilmeleri, trafo arızaları ve elektrik hatlarında kopmalar, sera örtülerinin parçalanması gibi tabi afet olaylarının meydana geldiği belirtildi.

Hasarların tespitine yönelik çalışmaların İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi koordinatörlüğünde sürdürüldüğü aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 16.30 itibarıyla yapılan tespitlere göre, 175 konut, 32 okul ve 13 kamu binasının çatısı ve dış cephe mantolamaları hasar görmüştür. Yaşanan fırtına ve kuvvetli rüzgardan dolayı 83 mahallede halihazırda enerji kesintisi (kısmi) mevcuttur. 144 trafoda ise enerji sağlanamamaktadır. Meydana gelen arızaları gidermek için YEDAŞ'a bağlı 67 farklı ekip tarafından çalışmalar sürdürülmektedir."

Açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 120 sera örtüsünde zarar meydana geldiğinin tespitinin yapıldığına işaret edilerek, "6 Şubat Perşembe günü 12 ilçemizde şiddetli fırtına ve rüzgar nedeniyle ara verilen eğitim öğretime 7 Şubat tarihi itibarıyla devam edilmiştir. Meydana gelen fırtına ve kuvvetli rüzgardan dolayı herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı yaşanmamıştır." ifadesi kullanıldı.