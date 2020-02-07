1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MSB paylaştı: Vatan aşkı ısıtır içimizi

Milli Savunma Bakanlığı, kar yağışı altında Türk bayrağının gölgesi altında nöbet tutan askerin fotoğrafını, 'Memleket sevdası yeter, vatan aşkı ısıtır içimizi' notu ile paylaştı
 07 Şubat 2020 18:40
Yazdır
MSB paylaştı: Vatan aşkı ısıtır içimizi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, yoğun kış şartları altında elinde silahla nöbet tutan askerin fotoğrafını paylaştı.

Gönderde sis bulutları arasındaki Türk bayrağının önünde nöbet tutan askerin fotoğrafı, "Evet, belki hava soğuk, toprak soğuk, silah soğuk üşütür kimimizi. Olsun! Memleket sevdası yeter, vatan aşkı ısıtır içimizi" notu ile paylaşıldı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çığda şehit olan itfaiye amiri, bir saat önce röportaj vermiş
07 Şubat 2020 18:12		 Habertürk canlı yayınında duyulan zam tepkisi
07 Şubat 2020 16:02
Erdoğan: Felaketlerle mücadelemiz var
07 Şubat 2020 15:49		 Tayvanlı turistten koronavirüs önlemi
07 Şubat 2020 14:36
Manisa'da kar yağışı nedeniyle bazı okullara ara verildi
07 Şubat 2020 12:39		 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çığ şehidine taziye ziyareti
07 Şubat 2020 12:38
İstanbul için kar, buzlanma ve don uyarısı
07 Şubat 2020 11:57		 Van'da kurtarma çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi
07 Şubat 2020 11:51
TDK'nin Türkçe Sözlüğü akıllı telefonlarda
07 Şubat 2020 11:40		 Hatalı para için '100 bin lira' istiyor
07 Şubat 2020 11:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:37 - Yasa dışı bahis operasyonu... Yeni oyunculara ulaşıldı19:28 - İBB saat verip uyarmıştı, kar yağışı başladı19:21 - İzmir'deki FETÖ operasyonlarında 214 kişi tutuklandı19:16 - İmamoğlu'ndan 'toplu taşıma ücretlerine zam' açıklaması19:01 - 750 engelli öğretmen ataması başvuruları bugün son18:59 - Çığ felaketi değil ihmaller öldürdü18:57 - 'Gönen mafyası' adlı suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı18:47 - Akın Öztürk'ün emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı18:43 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı18:40 - MSB paylaştı: Vatan aşkı ısıtır içimizi
18:31 - Valilik, Ordu'da fırtına kaynaklı hasar tespitini açıkladı18:20 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:12 - Çığda şehit olan itfaiye amiri, bir saat önce röportaj vermiş18:02 - Öğretmenevi müdürü yolsuzluktan gözaltında17:49 - İGA'dan gazeteci Ali Kıdık hakkında suç duyurusu17:35 - Altında gün sonu fiyatları17:33 - Rekabet Kurulu, Bellona'dan sözlü savunma alacak17:27 - Gün sonu döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mülakat konusunu kabinede değerlendireceğiz
Belediye memuru, 22 milyon TL'yi zimmetine geçirip kayboldu
Valilik önünde kendini yakan kişi hayatını kaybetti
Bu iddialar Pegasus'u kapattırır
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı
5 kurumun dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı
AYM'den, memurların, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenliğe geçişine dair karar
'Tavuk dönerde yeni hile yöntemi'
'Çocuklarım aç' dedi, valilik önünde kendini yaktı
Albayrak'tan 'faizler düşecek' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kreşte 2 yaşındaki çocuğa tokat atan öğretmen 3
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 2
06.02.2020 anadolu efes vs zalgiris maçı 2
Bilgili olmak ve zekilik 1
şifahen 1
yarım 1
05.02.2020 alanyaspor vs galatasaray maçı 1
çinli değilim tayvanlıyım 4
kısa entry girmek zeka göstergesidir 6
05.02.2020 zenit vs fenerbahçe maçı 1
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 34 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam