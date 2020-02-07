MSB paylaştı: Vatan aşkı ısıtır içimizi
Milli Savunma Bakanlığı, kar yağışı altında Türk bayrağının gölgesi altında nöbet tutan askerin fotoğrafını, 'Memleket sevdası yeter, vatan aşkı ısıtır içimizi' notu ile paylaştı
|07 Şubat 2020 18:40
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, yoğun kış şartları altında elinde silahla nöbet tutan askerin fotoğrafını paylaştı.
Gönderde sis bulutları arasındaki Türk bayrağının önünde nöbet tutan askerin fotoğrafı, "Evet, belki hava soğuk, toprak soğuk, silah soğuk üşütür kimimizi. Olsun! Memleket sevdası yeter, vatan aşkı ısıtır içimizi" notu ile paylaşıldı.
Evet, belki hava soğuk, toprak soğuk, silah soğuk üşütür kimimizi.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2020
Olsun!
Memleket sevdası yeter, vatan aşkı ısıtır içimizi. 🇹🇷#MSB #TSK pic.twitter.com/vVHGR6dkO3
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