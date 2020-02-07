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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,57 artış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,53, avro/TL yüzde 0,76 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,17 değer kazandı
 07 Şubat 2020 18:43
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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,57, dolar/TL yüzde 0,17 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,76, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,53 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 123.845,00 en düşük 118.761,60 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,57 artışla 121.015,14 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,53 kayıpla 302,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,49 azalarak 2.013,00 lira oldu. Geçen hafta 495,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 492,00 liraya düştü.

Bu hafta, ABD doları 17.10 itibarıyla yüzde 0,17 değer kazanarak 5,9950 liraya yükseldi, avro ise yüzde 0,76 azalışla 6,5650 liraya geriledi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,31, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,13 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile hisse senedi fonları oldu.
Anadolu Ajansı
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