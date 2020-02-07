1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Gönen mafyası' adlı suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı

Çanakkale merkezli 5 ilde, suç örgütüne yönelik operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı
 07 Şubat 2020 18:57
Yazdır
'Gönen mafyası' adlı suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Biga İlçe Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla, tehdit ve zorbalıkla vatandaşın parasını gasbeden suç örgütünün sözde lideri ve örgüt üyeleri, Biga ilçesinde takibe alındı.

Teknik ve fiziki takip devam ederken Balıkesir'in Gönen ilçesinin eski belediye başkanına yönelik silahla yaralama olayını sözde örgüt liderinin azmettirdiği şüphesi üzerine operasyonun erken başlatılması kararı alındı.

Kendilerini "Gönen mafyası" olarak tanıttıkları iddia edilen grubun elebaşının eski eşinin de aralarında bulunduğu 23 kişinin yakalanması için Çanakkale'nin Çan ve Biga, Balıkesir'in Gönen, Erdek, Edremit, Bandırma, Manisa'nın Turgutlu, Bursa'nın Yıldırım, İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Körfez ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat Polisi ve Çevik Kuvvetin desteğinin yanı sıra drone ve bir narkotik köpeğinin katıldığı operasyonlarda, sözde örgüt elebaşı S.K, eski eşi B.Ö. ile organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin tamamı gözaltına alınarak Biga İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çelik yelek, pompalı tüfek, tabancalara ait çeşitli ebatlarda mermi, beyzbol sopaları, boş senetler ile kırılmış halde flash bellek, sim kart ve çok sayıda telefon ele geçirildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yasa dışı bahis operasyonu... Yeni oyunculara ulaşıldı
07 Şubat 2020 19:37		 Öğretmenevi müdürü yolsuzluktan gözaltında
07 Şubat 2020 18:02
İGA'dan gazeteci Ali Kıdık hakkında suç duyurusu
07 Şubat 2020 17:49		 Zimmetine para geçiren muhasebeci hakkında suç duyurusu
07 Şubat 2020 17:15
Bu da 'Fındık Bank' dolandırıcılığı
07 Şubat 2020 16:50		 Önce uçak saatini sonra koltuğunu değiştirmiş
07 Şubat 2020 16:33
Valilik önünde kendini yakan kişi hayatını kaybetti
07 Şubat 2020 16:23		 Isparta'da evde çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi öldü
07 Şubat 2020 15:45
Uçak kazasında yaralananlardan 113'ü taburcu edildi
07 Şubat 2020 15:40		 Gasp için annesini sopa ile yaraladı, hastanede ziyaret ederken yakalandı
07 Şubat 2020 15:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:37 - Yasa dışı bahis operasyonu... Yeni oyunculara ulaşıldı19:28 - İBB saat verip uyarmıştı, kar yağışı başladı19:21 - İzmir'deki FETÖ operasyonlarında 214 kişi tutuklandı19:16 - İmamoğlu'ndan 'toplu taşıma ücretlerine zam' açıklaması19:01 - 750 engelli öğretmen ataması başvuruları bugün son18:59 - Çığ felaketi değil ihmaller öldürdü18:57 - 'Gönen mafyası' adlı suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı18:47 - Akın Öztürk'ün emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı18:43 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı18:40 - MSB paylaştı: Vatan aşkı ısıtır içimizi
18:31 - Valilik, Ordu'da fırtına kaynaklı hasar tespitini açıkladı18:20 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:12 - Çığda şehit olan itfaiye amiri, bir saat önce röportaj vermiş18:02 - Öğretmenevi müdürü yolsuzluktan gözaltında17:49 - İGA'dan gazeteci Ali Kıdık hakkında suç duyurusu17:35 - Altında gün sonu fiyatları17:33 - Rekabet Kurulu, Bellona'dan sözlü savunma alacak17:27 - Gün sonu döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mülakat konusunu kabinede değerlendireceğiz
Belediye memuru, 22 milyon TL'yi zimmetine geçirip kayboldu
Valilik önünde kendini yakan kişi hayatını kaybetti
Bu iddialar Pegasus'u kapattırır
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı
5 kurumun dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı
AYM'den, memurların, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenliğe geçişine dair karar
'Tavuk dönerde yeni hile yöntemi'
'Çocuklarım aç' dedi, valilik önünde kendini yaktı
Albayrak'tan 'faizler düşecek' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
okunması için ödünç verilen kitabın bir daha geri gelmemesi 1
Mavi 2
8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam 2
maskov87 4
cnn türk a haber olmaya başladı 3
asansörde oluşan ciddiyet 2
her felaketten sonra bir skandal 1
05.02.2020 alanyaspor vs galatasaray maçı 1
içinden gelmek 1
yalnız kalmak 8
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 34 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam