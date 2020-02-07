İstanbul Havalimanı'nda tüm yolcular için termal kamera uygulaması başladı
|07 Şubat 2020 20:18
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından İstanbul Havalimanı'nda korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında tüm yolcular termal kamera taramasından geçirilmeye başlandı. Havalimanındaki termal kamera sayısı 2'den 6 ya çıkarıldı.
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan korona virüsüne karşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın havalimanlarından ülkeye giren tüm yolcuların termal kamera taramasından geçirileceği açıklamasının ardından, uygulama İstanbul Havalimanı'nda başladı. Uygulama kapsamında pasaport geçişlerinin arkasına, transit geçiş noktalarına toplam 6 kamera kuruldu. 24 saat boyunca görevlilerin bulunacağı termal kameralardan yurda giren tüm yolcular taramadan geçirilecek.
Uygulamanın başlamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran İstanbul Havalimanı Baştabibi Aykut Yener Kavak, "Bugüne kadar 25 binin üzerinde yolcuyu taradık. Şu ana kadar olumsuz bir vakaya rastlanmadı" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından havalimanında termal kamera uygulamasına başladıklarını aktaran Kavak, "Böylece 2'den 6 ' ya çıkardık termal kamera sayısını. Bu 6 kamera ile yurt dışından gelen tüm yolcuları termal kameradan süzerek, ülkemize geçişini sağlayacağız. Ayın 22'sinde Vuhan uçuşlarıyla başlattığımız termal kamera uygulamasını, 23'ü itibariyle Çin ana karadan gelen tüm uçuşlar, 29'u itibariyle de çevredeki 7 ülkeyi termal kamera taramasına almıştık. Ama bu gün itibariyle tüm uçuşları taramaya alıyoruz. Bugüne kadar 96 uçuşu ve 25 binin üzerinde yolcuyu taradık. Şu ana kadar olumsuz bir vakaya rastlanmadı" dedi.
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