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Memur-Sen'den Büro Memur-Sen iddialarına yalanlama

Memur-Sen: Son dönemde Memur-Sen ve bağlı sendikaları ile sendikal liderlerine yönelik yayımlanan ve paylaşılan tahkir ve tezyif edici nitelikteki haberler ve karalama çabalarına karşı hukuki bütün girişimler başlatılacak
 07 Şubat 2020 20:27
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Memur-Sen'den Büro Memur-Sen iddialarına yalanlama

Memur-Sen'den, konfederasyona bağlı sendikalar ile sendikaların liderlerine yönelik yayımlanan ve paylaşılan tahkir ve tezyif edici nitelikteki haberler ve karalama çabalarına karşı hukuki bütün girişimlerin başlatılacağı bildirildi.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, Büro Memur-Sen Genel Merkez Denetleme Kurulunun olağan denetim faaliyeti ve Denetleme Kurulu Raporu üzerinden yayımlanan haberler ve ortaya çıkan gelişmeler sonrasında Büro Memur-Sen Yönetim Kurulu üyelerinin bilgisine başvurulduğu, konuyla ilgili rapor ve karar içeriklerinin ivedilikle incelendiği belirtildi.

İncelemenin ardından Memur-Sen Yönetim Kurulunun konuyla ilgili aldığı karara yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denetleme Kurulu Raporu irdelenmesi ve tüm ilgililerin dinlenmesi sonucunda, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı'nın haksız-hukuksuz maddi menfaat temini şeklinde ve yolsuzlukla suçlanmasını makul ve haklı kılacak nitelikte iş, işlem ve eyleminin söz konusu olmadığı, bu yöndeki haber içeriklerinin ve sosyal medya paylaşımlarının gerçek dışı olduğu, tüzükte belirtilen usule riayet etmediği kanaatine varılan iş ve işlemlerine yönelik olarak Metin Yılancı hakkında işletilecek süreçlerin bu değerlendirmenin dışında olduğu anlaşılmıştır."

Büro Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulunun göreve devam ettiği, bu durumu değiştirmeye veya görev dağılımının yeniden yapılmasına dönük yasal ve sendikal mevzuat yönüyle geçerli nitelikte bir kararın alınmadığının da anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Son dönemde Memur-Sen ve bağlı sendikalarına ve sendikal liderlerine yönelik özel çabalarla üretildiği anlaşılan haksız isnatlara, açık yalanlara ve iftiralara dayalı olarak yayımlanan ve paylaşılan tahkir ve tezyif edici nitelikte haberlerin ve sosyal medya içeriklerinin iyi niyetli yaklaşımlar olmadığı, bu haber ve karalama çabalarına karşı hukuki bütün girişimlerin başlatılacağını, büyük Memur-Sen ailesinin güvenine ve bu emsalsiz güvenin oluşturduğu örgütlü güce dayanarak bir kez daha deklare ediyoruz."
Anadolu Ajansı
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