İkinci çığda kurtarma çalışmalarının en sıcak anları kamerada
Van'da yaşanan ikinci çığın ardından yaşanan kurtarma çalışmalarının en sıcak anları cep telefonu kamerasına yansıdı
|07 Şubat 2020 20:38
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