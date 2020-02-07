Köyde kısıtlı imkanlarla yaptığı kortla öğrencilerine tenis sevgisi aşıladı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Cevizli Ortaokulunda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Ayten Acun, köyde başlattıkları tenis eğitimi sayesinde öğrencilerin katıldıkları turnuvalardan derece ile döndüklerini belirtti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkan Cengiz Durmuş köy okulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencileri tebrik etti, kendilerine destek sözü verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen öğretmeni Ayten Acun, köyde 5 yıldır görev yaptığını aktararak, "Amacım onlara istenir ve hayal edilirse hiç bir şeyin zor olmadığını göstermekti. Onun için tenis sporunu öğretmeye ve onları yetiştirmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

- "Daha önce hiç kort görmemişlerdi"

Şu ana kadar 60 öğrenciye tenis eğitimi verdiğine değinen Acun, "Çocuklara tenis öğretmeye ilk defa okulumuzun deposunda başladım. Bahçede zemin çok kötüydü, elimizde birkaç raket ve 5-6 tane de top vardı. Daha sonra çocuklarım oynamaya başladıkça depo bize küçük geldi. Sonra bahçeye çıktık, voleybol filesini indirdik ve ders masalarının arasına gerdik. Saha ölçüleri tenis kortu ile aynı ölçüde değildi, filenin içinden de top geçiyordu ama öğrencilerim bu eksiklerin farkında bile değildi. Çünkü daha önce hiç kort görmemişlerdi. İlk anlattığımda büyük heyecan duydular." değerlendirmesinde bulundu.

Acun, köydeki kısıtlı şartlarda aylarca antrenman yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"İlk turnuvamıza böyle katıldık. Köyde Gaziantep merkezini ilk defa görecek çocuklar vardı. 13 yaşındaki öğrencimiz Ayşe Görgün ilk turnuvada Gaziantep üçüncüsü oldu. Üç maçtan ikisini aldık ancak çeyrek finalde elendik ama yine de çok mutluyuz. Önemli olan burada bulunmaktı."

- "Cengiz Bey İstanbul'da düzenlenecek WTA turnuvasına öğrencilerimizi davet etti"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un köye gelerek kendilerini ziyaret ettiğini anımsatan Acun, şu görüşleri paylaştı:

"Kendisine çalışmalarımızdan bahsetme fırsatı bulduk. Cengiz Bey'in destekleriyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu okulumuza kort yapma sözü verdiler. Benden sonra da çocuklar burada tenis oynamaya devam edecek. Cengiz Bey aynı zamanda İstanbul'da düzenlenecek WTA turnuvasına da öğrencilerimizi davet etti. Okulda tenisin yanısıra bocce, dart, badminton, hentbol, masa tenisi, voleybol ve basketbol branşlarını da öğrencilerime tanıtmaya çalışıyorum. Amacım her zaman iyi bir öğretmen olmaktı. Çok şükür karşılığını almaya başladık. Çok mutlu ve heyecanlıyız."