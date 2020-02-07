Ankara İHH'den Afrika'da şehitler için gıyabi cenaze namazı

İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi üyeleri, ihtiyaç sahiplerine yardım yapmak amacıyla gittikleri Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, İdlib'de rejim saldırısında ve Van'daki çığ felaketinde şehit olan Mehmetçik ve vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, bölgede gıda, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunan vakıf üyeleri, Orta Afrika Cumhuriyeti Müslümanlarıyla birlikte İdlib ve Van'da şehit olan Mehmetçik ve vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.

İHH Ankara Şubesi Başkanı Mustafa Sinan; Çad, Kamerun ve Orta Afrika'da yaşayanların İdlib ve Van'da şehit olan askerler ve vatandaşlar için kendilerine destek verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"İdlib'de ve Van'daki çığ felaketinde şehit olan askerlerimiz ve vatandaşlarımız için Orta Afrika'da gıyabi cenaze namazı kıldık. Buradaki kardeşlerimiz, bu noktada bize destek verdiler. İmama ve buradaki Müslüman kardeşlere teşekkür ediyoruz. Dualarımız Türkiye'deki kardeşlerimiz için."