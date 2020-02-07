1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara İHH'den Afrika'da şehitler için gıyabi cenaze namazı

İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi üyeleri, ihtiyaç sahiplerine yardım yapmak amacıyla gittikleri Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, İdlib'de rejim saldırısında ve Van'daki çığ felaketinde şehit olan Mehmetçik ve vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.
 07 Şubat 2020 21:17
Yazdır
Ankara İHH'den Afrika'da şehitler için gıyabi cenaze namazı

İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi üyeleri, ihtiyaç sahiplerine yardım yapmak amacıyla gittikleri Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, İdlib'de rejim saldırısında ve Van'daki çığ felaketinde şehit olan Mehmetçik ve vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, bölgede gıda, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunan vakıf üyeleri, Orta Afrika Cumhuriyeti Müslümanlarıyla birlikte İdlib ve Van'da şehit olan Mehmetçik ve vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.

İHH Ankara Şubesi Başkanı Mustafa Sinan; Çad, Kamerun ve Orta Afrika'da yaşayanların İdlib ve Van'da şehit olan askerler ve vatandaşlar için kendilerine destek verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"İdlib'de ve Van'daki çığ felaketinde şehit olan askerlerimiz ve vatandaşlarımız için Orta Afrika'da gıyabi cenaze namazı kıldık. Buradaki kardeşlerimiz, bu noktada bize destek verdiler. İmama ve buradaki Müslüman kardeşlere teşekkür ediyoruz. Dualarımız Türkiye'deki kardeşlerimiz için."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bolu Dağı'nda yoğun kar nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor
07 Şubat 2020 21:47		 Bugün nerede, kaç şiddetinde, saat kaçta deprem oldu?
07 Şubat 2020 21:18
MSB paylaştı: Vatan aşkı ısıtır içimizi
07 Şubat 2020 18:40		 Çığda şehit olan itfaiye amiri, bir saat önce röportaj vermiş
07 Şubat 2020 18:12
Habertürk canlı yayınında duyulan zam tepkisi
07 Şubat 2020 16:02		 Erdoğan: Felaketlerle mücadelemiz var
07 Şubat 2020 15:49
Tayvanlı turistten koronavirüs önlemi
07 Şubat 2020 14:36		 Manisa'da kar yağışı nedeniyle bazı okullara ara verildi
07 Şubat 2020 12:39
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çığ şehidine taziye ziyareti
07 Şubat 2020 12:38		 İstanbul için kar, buzlanma ve don uyarısı
07 Şubat 2020 11:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:34 - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uçak kazasında yaralananları ziyaret etti22:09 - Başkan Güler: Biz de yanlışa yer yok, kararlılığımız sürecek21:59 - Esad rejiminin saldırısında İdlib'de yaralanan asker o anları anlattı!21:47 - Bolu Dağı'nda yoğun kar nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor21:18 - Bugün nerede, kaç şiddetinde, saat kaçta deprem oldu?21:17 - Ankara İHH'den Afrika'da şehitler için gıyabi cenaze namazı21:07 - Bakan Turhan, uçak kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti20:58 - Köyde kısıtlı imkanlarla yaptığı kortla öğrencilerine tenis sevgisi aşıladı20:54 - Çığ bölgesinde yoğun kar yağışı20:45 - Çin, maske için Türkiye'nin kapısını çaldı
20:40 - İl Sağlık Müdürlüğünden korona virüs iddialarına suç duyurusu20:38 - İkinci çığda kurtarma çalışmalarının en sıcak anları kamerada20:33 - Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı20:27 - Memur-Sen'den Büro Memur-Sen iddialarına yalanlama20:23 - Jandarmadan FETÖ operasyonu, 1 şüpheli yakalandı20:18 - İstanbul Havalimanı'nda tüm yolcular için termal kamera uygulaması başladı20:10 - SPK'dan 'Piyasa Dolandırıcılığı' uyarısı19:57 - Müşteri bilgilerini paylaşana en az 3 yıl hapis
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Mülakat konusunu kabinede değerlendireceğiz
Valilik önünde kendini yakan kişi hayatını kaybetti
Belediye memuru, 22 milyon TL'yi zimmetine geçirip kayboldu
Bu iddialar Pegasus'u kapattırır
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı
5 kurumun dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı
AYM'den, memurların, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenliğe geçişine dair karar
'Tavuk dönerde yeni hile yöntemi'
'Çocuklarım aç' dedi, valilik önünde kendini yaktı
Albayrak'tan 'faizler düşecek' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
shane larkin'in türk vatandaşı olması 1
van'daki çığ felaketine cb başdanışmanı sebep oldu iddiası 2
Bir kadın ve erkek susuyorsa 8
tesel-ya 1
Güzel kızların/kadınların evli olması 3
her felaketten sonra bir skandal 1
Mavi 4
kreşte 2 yaşındaki çocuğa tokat atan öğretmen 3
maskov87 4
05.02.2020 zenit vs fenerbahçe maçı 1
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 34 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam