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Esad rejiminin saldırısında İdlib'de yaralanan asker o anları anlattı!

Suriye'de rejim unsurlarının İdlib'de düzenlediği ve 7 asker ile 1 sivilin şehit olduğu saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Zekeriya Demir (28), ' Sırtımdaki çelik yeleğe şarapnel geldi.
 07 Şubat 2020 21:59
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Esad rejiminin saldırısında İdlib'de yaralanan asker o anları anlattı!

Suriye'de rejim unsurlarının İdlib'de düzenlediği ve 7 asker ile 1 sivilin şehit olduğu saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Zekeriya Demir (28), ' Sırtımdaki çelik yeleğe şarapnel geldi. O basınç beni 4-5 metre geriye attı, orada bayılmışım. Artık ne kadar zaman geçti bilmiyorum gözümü açtığımda şehitler, gaziler yerde yatıyordu ' dedi.
Anadolu Ajansı
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