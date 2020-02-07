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THY, dış hat yolcu sayısını yüzde 10 artırdı

Türk Hava Yolları (THY), ocak ayında dış hat yolcu sayısını yüzde 10 artırdı.
 07 Şubat 2020 22:59
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THY, dış hat yolcu sayısını yüzde 10 artırdı

THY açıklamasına göre, şirketin dış hat doluluk oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan artarak yaklaşık yüzde 80 olarak gerçekleşti. İç Hat uçuşların doluluk oranı ise 0,3 puan azalarak yaklaşık yüzde 87 oldu.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık yüzde 4'lük, dıştan dışa transfer yolcular hariç dış hat yolcu sayısında ise yaklaşık yüzde 19'luk önemli bir artış gerçekleştiren THY'nin toplam dış hat yolcu sayısı geçen senenin ocak ayına göre yüzde 10 arttı.

Ocak ayında Uzak Doğu, Afrika, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu yolcu sayıları da sırasıyla yüzde 13,6, yüzde 11,8, yüzde 8,7, yüzde 7,1 ve yüzde 3,2 artış kaydetti.

THY'nin ocak ayında taşınan kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 seviyesinde artarken, kargodaki bu büyümeye yüzde 19,6 ile Uzak Doğu, yüzde 12 ile yurt içi, yüzde 6,4 ile Avrupa ve yüzde 4,3 ile Kuzey Amerika katkı sağladı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, "Ocak ayında gösterdiğimiz performans 2020 yılı hedeflerimize ulaşmak için doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Özellikle dış hat yolcu sayımızdaki artış dünyanın tercih ettiği marka olma hedefimize başarıyla uçtuğumuzun kanıtı oldu. Bayrak taşıyıcı hava yolu olarak her uçuşumuzda misafirlerimizi Türk misafirperverliği ile karşılamaya, hizmet kalitemizi artırmaya ve her ay bir öncekinden daha iyi performans sergileyerek uçmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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