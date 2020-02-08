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8 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları

8 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları.
 08 Şubat 2020 00:03
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8 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koşar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunacak, Şarköy ilçesini ziyaret edecek.

(Tekirdağ/14.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaret edecek, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ile toplantıya katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Karaman/11.00/12.30/17.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dünya Kayserililer Günü programına iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, valilik kriz merkezlerini ve Elazığ'da esnafa ziyaret edecek, Malatya'da esnafla buluşarak il istişare toplantısına katılacak.

(Elazığ/10.30/13.00-Malatya/14.30/15.00/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İrlanda'da halk erken genel seçim için sandık başına gidecek.

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor

(Pekin/Ankara)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dulkadiroğlu Sema Belpınar Kız Kur'an Kursu ve Pazarcık Erkek Hafızlık Kur'an Kursu açılışına katılacak, Pazarcık'ta vatandaşlarla buluşacak.

(Kahramanmaraş/13.00/15.30/17.00)

2- Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Van)

3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.

(Elazığ/Malatya)

4- Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul)

5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uzun Çarşı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi ve Hatay Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret edecek.

(Hatay/15.45/16.55/17.40)
Anadolu Ajansı
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