8 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
|08 Şubat 2020 00:03
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1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koşar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunacak, Şarköy ilçesini ziyaret edecek.
(Tekirdağ/14.00/17.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaret edecek, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ile toplantıya katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Karaman/11.00/12.30/17.00)
2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dünya Kayserililer Günü programına iştirak edecek.
(İstanbul/14.00)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, valilik kriz merkezlerini ve Elazığ'da esnafa ziyaret edecek, Malatya'da esnafla buluşarak il istişare toplantısına katılacak.
(Elazığ/10.30/13.00-Malatya/14.30/15.00/16.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İrlanda'da halk erken genel seçim için sandık başına gidecek.
2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor
(Pekin/Ankara)
3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.
(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)
4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Trablus/Moskova/Ankara)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dulkadiroğlu Sema Belpınar Kız Kur'an Kursu ve Pazarcık Erkek Hafızlık Kur'an Kursu açılışına katılacak, Pazarcık'ta vatandaşlarla buluşacak.
(Kahramanmaraş/13.00/15.30/17.00)
2- Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Van)
3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.
(Elazığ/Malatya)
4- Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(İstanbul)
5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Diyarbakır)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uzun Çarşı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi ve Hatay Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret edecek.
(Hatay/15.45/16.55/17.40)
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