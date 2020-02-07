Bakan Soylu, tekrar deprem bölgesinde
|07 Şubat 2020 23:47
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 günlük aradan sonra tekrar 6.8'lik depremin yaşandığı Elazığ'a gelerek incelemede bulundu.
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor.İlk günden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ'a gelen bakanlardan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da yaşanan çığ faciası nedeniyle bölgeye gitmişti. Bakan Soylu, bugün akşam saatlerinde tekrar depremin yaşandığı Elazığ'a gelerek sahada incelemede bulundu.
İlk önce Kırklar Mahallesi'nde konteynerlerle oluşturulması için çalışma yürütülen geçici konaklama alanını gezip bilgi alan Soylu, diğer geçici konaklama alanlarına geçti.Daha sonra Soylu Çadırkent kurulan Kültürpark'ta vatandaşlarla bir araya geldi.
Bakan Soylu'ya Vali Çetin Oktay Kaldırım'da eşlik ederek bilgi paylaşımında bulundu.
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