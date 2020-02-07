Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İSG'de uçuşlar azaltılacak
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) yarın tahmin edilen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlarda azaltmaya gidildi.
|07 Şubat 2020 23:51
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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) yarın tahmin edilen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlarda azaltmaya gidildi.
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 06.00 ile 10.59 arasında uçuşların yüzde 10 azaltılmasına karar verildi.
Yolculardan uçuşlarla ilgili gelişmeleri hava yolu şirketlerinin internet sitelerinden takip etmeleri istendi.
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