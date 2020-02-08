1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolar, 6 TL seviyesini geçti

Dolar/TL, 6 seviyesini geçerek son dokuz ayın en yüksek seviyesine yükseldi.
 08 Şubat 2020 01:19
Yazdır
Dolar, 6 TL seviyesini geçti

Döviz piyasalarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Dolar, uzun süredir seyrettiği 5,97 seviyesinden ani bir yükselişle 6 liranın üzerine çıktı.

Dolar şu sıralar 6,02 seviyesinde.

EURO
Euro'da da yükseliş görüldü. Euro, 6,60 seviyesinde yükseldi.

ALTIN
Dolar ve Euro'daki artışın ardından altının gramı ise 302 lira seviyesini yeniden gördü.

Piyasa uzmanları, Amerikan ekonomisindeki iyi işaretlerin Dolar'ın değerinin artmasına neden olduğunu savunuyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
07 Şubat 2020 18:43		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
07 Şubat 2020 18:20
Altında gün sonu fiyatları
07 Şubat 2020 17:35		 Gün sonu döviz fiyatları
07 Şubat 2020 17:27
Borsa günün ilk yarısında geriledi
07 Şubat 2020 13:21		 Çeyrek altın ne kadar?
07 Şubat 2020 12:36
Gün ortası döviz fiyatları
07 Şubat 2020 12:04		 Gram altın 302 lira seviyelerinde
07 Şubat 2020 11:09
Borsa güne yükselişle başladı
07 Şubat 2020 10:02		 Güne başlarken döviz fiyatları
07 Şubat 2020 09:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:37 - Alkollü sürücü jandarmayı böyle tehdit etti01:19 - Dolar, 6 TL seviyesini geçti00:39 - KVKK'dan, sınav notlarının ilanı hakkında önemli karar!00:03 - 8 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları23:58 - Yalova Belediyesi, işçinin zimmetine geçirdiği paranın miktarını açıklayamadı23:51 - Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İSG'de uçuşlar azaltılacak23:49 - Tuzla'da askeri alanda büyük yangın23:48 - Büro Memur Sen'deki başkan değişimine yönelik açıklama23:47 - Bakan Soylu, tekrar deprem bölgesinde22:59 - THY, dış hat yolcu sayısını yüzde 10 artırdı
22:34 - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uçak kazasında yaralananları ziyaret etti22:09 - Erdoğan'ın, 'daha yıkılmadı mı?' dediği bina için açıklama21:59 - Esad rejiminin saldırısında İdlib'de yaralanan asker o anları anlattı!21:47 - Bolu Dağı'nda, tır geçişlerine izin verilmiyor21:18 - Bugün nerede, kaç şiddetinde, saat kaçta deprem oldu?21:17 - Ankara İHH'den Afrika'da şehitler için gıyabi cenaze namazı21:07 - Bakan Turhan, uçak kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti20:58 - Köyde kısıtlı imkanlarla yaptığı kortla öğrencilerine tenis sevgisi aşıladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KVKK'dan, sınav notlarının ilanı hakkında önemli karar!
Dolar, 6 TL seviyesini geçti
8 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
Alkollü sürücü jandarmayı böyle tehdit etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
içinden gelmek 1
suyu ayakta içmenin zararlı olması 1
girişimcilik 1
çikolata 4
netflix'in türkiye'de ücretsiz üyeliği kaldırması 2
ayın onbeşi 2
bazı esprilerden hoşlanılmasa da gülme nezaketi 7
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 2
hastaya 400 patrona 700 tl 1
Dedikodu başlığı 1
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 34 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam