Dolar, 6 TL seviyesini geçti
Dolar/TL, 6 seviyesini geçerek son dokuz ayın en yüksek seviyesine yükseldi.
|08 Şubat 2020 01:19
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Döviz piyasalarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Dolar, uzun süredir seyrettiği 5,97 seviyesinden ani bir yükselişle 6 liranın üzerine çıktı.
Dolar şu sıralar 6,02 seviyesinde.
EURO
Euro'da da yükseliş görüldü. Euro, 6,60 seviyesinde yükseldi.
ALTIN
Dolar ve Euro'daki artışın ardından altının gramı ise 302 lira seviyesini yeniden gördü.
Piyasa uzmanları, Amerikan ekonomisindeki iyi işaretlerin Dolar'ın değerinin artmasına neden olduğunu savunuyor.
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