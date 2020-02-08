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TSK, rejime müdahale hazırlığında, emir bekliyor

TSK'nın gözlem noktalarını bombalayarak Serakib'i ele geçiren Esed rejimine İdlib merkezinin yolu açıldı. Rusya'dan Astana mutabakatına uyulmasını isteyen Türkiye, diğer taraftan rejime müdahale hazırlığında. Milli Savunma Bakanlığı, diplomatik çabalar sonuç vermediği takdirde emir geldiği an gereğinin yapılacağını bildirdi.
 08 Şubat 2020 06:11
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TSK, rejime müdahale hazırlığında, emir bekliyor

Astana mutabakatı kapsamında geride kalan tek güvenli bölge olan İdlib'de Serakib'i ele geçiren rejime İdlib merkezinin yolu açıldı. Bölgedeki TSK unsurları M5 karayolu üzerine beton bariyer koyarak İdlib istikametini kapatırken, bu noktada rejimle TSK'nın karşı karşıya gelmesi an meselesi olarak görülüyor. Rejimin güvenli bölge sınırlarına çekilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan şubat ayı sonuna kadar süre vermişti. Ancak son tablo, müdahalenin daha erkene çekilebileceğini gösteriyor. TSK ve rejim topçularının namlularının birbirine dönük olduğu bölgede eller tetikte.

DİPLOMATİK HAT AÇIK

Sahada durum kritik seviyede, diplomatik trafik de hayli arttı. Türk ve Rus askeri arasındaki çevrimiçi trafik 24 saat esasına göre açık tutuluyor ve sahada iki ülke askeri arasında herhangi bir dost ateşine sebebiyet vermemek üzere bu hattan sürekli mesaj akışı oluyor. İki ülke dışişleri nezdindeki temaslar en üst düzeyde. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmelerine, Bakan Yardımcısı Sedat Önal ise Rus muhatabıyla temaslara devam ediyor. Sürecin nasıl sonuçlanacağı bugün Ankara'ya gelmesi beklenen Rus Dışişleri heyetiyle yapılacak görüşmelere göre şekillenecek. Büyük bir göç baskısı altında olan Türkiye, Esed rejiminin çatışmasızlık sınırları dışına çıkarılmasında ısrarlı. Sahada atılacak adımlar Rus heyetle görüşmede ortaya konulacak yol haritasına göre belli olacak. Temaslarda olumlu bir yol alınabilmesi halinde Erdoğan ile Putin'in yeniden biraraya gelmesi bekleniyor.

TSK EMİR BEKLİYOR

Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında sahadaki son duruma ilişkin bilgi veren askeri kaynaklar, İdlib'de diplomatik görüşmelerin sonuç vermemesi durumunda devreye TSK'nın girerek rejim unsurlarını eski sınırlara itip itmeyeceğine yönelik sorulara, "TSK verilen her türlü görevi yerine getirmeye hazırdır. Emir verildiğinde gereğini yapar" karşılığını verdi. TSK'nın bölgedeki önceliğinin saldırıların durdurulması ve ateşkesin sağlanması olduğunu vurgulayan kaynaklar, gözlem noktalarının görevlerine devam edeceğini kaydetti.

ÜSLERDE SIKINTI YOK

Askeri kaynaklar, "Birliklerimiz gerekli tedbirleri alıyor, almaya da devam edecek. Bölgedeki birliklerimizle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Birliklerimiz gözlem noktalarımıza karşı yapılabilecek herhangi bir saldırıya karşı meşrü müdafaa kapsamında en sert şekilde karşılık vermek için hazır. Yapılan takviyelerle de her bir gözlem noktası kendini koruyacak ve gerekli karşılığı verecek yetenek ile silah araç ve gerece sahiptir" bilgisini verdi. Rejimin kontrolündeki bölgede kalan 7, 8 ve 9 numaralı gözlem noktalarına ikmal ve personel değişimi faaliyetinin kesintisiz sürdüğünü kaydeden kaynaklar, sahada Rusya ile koordinasyon sorunu olmadığını, atılacak adımlar konusundaki bildirimlerin en az 24 saat öncesinden yapıldığını vurguladı.

Kıymet Sezer

Yeni Şafak
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