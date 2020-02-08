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İstanbul'da ulaşıma yüzde 35'lik zammın detayları

Yenişafak Gazetesinde yer alan habere göre: İmamoğlu yüzde 35'lik zammı 'AK Parti ve MHP reddedecek' diye UKOME'de aldırdı: İşte 11'e 10'luk kararın detayları
 08 Şubat 2020 07:10
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İstanbul'da ulaşıma yüzde 35'lik zammın detayları


İstanbul'da Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) kararıyla toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis'inde çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti ve MHP'nin zam kararını veto edeceğini bilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zammı Meclise getirmeden bürokratlar üzerinden düzenledi. Zam kararını UKOME'nin İBB'den atanan 10 üyesi masaya getirdi 11'inci oyu ise esnaf odası verdi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İSTESOB) talebi üzerine AKOM'da yapılan UKOME toplantısında, elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılması kararı alındı. Zam kararının UKOME'de alınmasının nedeni İBB Meclisinden AK Parti ve MHP üyelerinin çoğunlukta olması. Zam kararının Meclis'ten geçmeyeceğini bilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zam bürokratlar üzerinden yaptırdı.

Zam kararı UKOME tarafından alındı. İBB Meclisinin zam kararı alabilmesi için genel kurul yapılması gerekiyor. İBB Meclisinde çoğunluk AK Parti ve MHP'de. Ekrem İmamoğlu zam kararının AK Parti ve MHP'li üyeler tarafından veto edileceği öngörüsü ile kararı UKOME'de aldırdı.


Zam kararı İBB Meclisine gelmeyecek ve bir daha görüşülmeyecek. UKOME'nin kararı son aşama olarak İBB Başkanı veya Genel Sekreterin imzasına sunulup onaylanacak. İBB Başkanı aynı zamanda UKOME'nin de başkanı. Yetki de İBB Başkanında. Eğer o yoksa kararları başkan adına Genel Sekreter imzalıyor.

21 üyesi var 10'unu İBB atıyor

UKOME'nin 21 üyesi var. On üye İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından atanıyor. Geri kalan 11 üyenin 10'u ise; Milli Savunma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Elektrik İletim A.Ş., Şehir İçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş'den birer temsilci ile ilçe belediyeler adına bir temsilciden oluşuyor. 21'inci üyeyi ise belediye tarafından belirlenen özel kuruluş temsilcisi atıyor.

Karar 11'e 10 oyla alındı

İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zam UKOME'nin İBB tarafından atanan 10 bürokratı tarafından masaya getirildi. Diğer 10 bürokrat karşı oy kullandı. Zam kararı esnaf odası temsilcisinin 11'inci evet oyu ile yani oy çokluğu ile kabul edildi.

10 Şubat'ta uygulanmaya başlanacak tarife

Yeni toplu ulaşım tarifesinin, 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak.
2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak.

Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerinde, birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi.

Öğrenci aktarma ücretlerinde ise birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak.

Şehir Hatları vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak tespit edildi.

Deniz yollarında birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira olacak.
Yeni Şafak
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