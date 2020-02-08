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Başbuğ'a 'Gazi Meclis'e saygısızlık' suç duyurusu

AK Partili 6 isim, açıklamalarıyla TBMM'yi ve milletvekillerini hedef alan eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, TBMM'nin iradesiyle yasalaşan kanun tasarısı ve değişiklik önergelerinin FETÖ'nün direktifleriyle hazırlandığını iddia etmenin, Gazi Meclis'e saygısızlık olduğu belirtildi.
 08 Şubat 2020 08:16
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Başbuğ'a 'Gazi Meclis'e saygısızlık' suç duyurusu


Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, TBMM'yi hedef alan FETÖ ile ilgili "siyasi ayak" açıklamalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından AK Parti harekete geçti.

AK Partili Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş, Ahmet Aydın, Mehmet Ceylan, Ahmet Müfit Doğan ve Yahya Doğan, İlker Başbuğ hakkında "hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu. Avukat Hüseyin Aydın tarafından Ankara Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, Başbuğ'un televizyon programında yaptığı açıklamalar yer aldı.

Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeyle ilgili açıklama yapan Başbuğ'un, "Bu kanun teklifinin tamamen FETÖ'nün direktifiyle, emriyle hazırlandığını düşünüyorum" şeklindeki sözlerinin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı belirtilerek, onur, şeref ve saygınlığını rencide etmek suretiyle "hakaret" suçunu işlediği kaydedildi. Suç duyurusunda ayrıca, "TBMM'nin iradesiyle yasalaşan kanun tasarısı ve değişiklik önergelerinin FETÖ'nün direktifleriyle hazırlandığını iddia etmek, 15 Temmuz gecesinde FETÖ'ye karşı kahramanca direnen ve bu nedenle bombalanan Gazi Meclisimize ve onun mensuplarına açık bir saygısızlık olup bu nitelikteki bir ithamın Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir kişiden sadır olması büyük talihsizliktir" denildi.

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ÖRGÜTÜN DEĞİL MECLİS'İN İRADESİ

Söz konusu kanun teklifi ve değişiklik önergelerinin, demokratik standartlarının yükseltilmesi, yargıda sivilleşmenin sağlanması, hukuk devletinin tüm kural ve kurumlarıyla hayata geçirilmesi amacıyla hazırlandığı ve Meclis'in iradesiyle yasalaştığına dikkat çekilerek, "Kanun tasarısı ve değişiklik önergelerinin ne teklif aşamasında ne de yasalaşma sürecinde herhangi bir örgütün etkisi söz konusu olmamıştır. Milletvekilinin yasama faaliyetlerinden dolayı suçlanması ancak antidemokratik rejimlerde ve vesayet düzenin geçerli olduğu ülkelerde söz konusu olabilir. Şüphelinin bu doğrultudaki açıklamaları, vesayet düzenin özleminin bir yansıması olarak değerlendirilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

ASILSIZ İTHAMLAR FETÖ'YE HİZMET

FETÖ'yle mücadele edenleri asılsız ithamlarla itibarsızlaştırmanın FETÖ'ye mücadeleye zarar verdiği belirtilen suç duyurusunda, şu ifadeler yer aldı: "Sonucu itibariyle FETÖ'ye hizmet etmektedir. Örgütün belirlenmiş bir stratejisi çerçevesinde, FETÖ ile mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti'yi, milletvekillerini asılsız ithamlarla itibarsızlaştırmaya çalıştığı ve bu şekilde FETÖ ile mücadeleyi akamete uğratmaya çalıştığı bilinen bir gerçektir. FETÖ ile samimi mücadele iddiasında bulunan herkesin, FETÖ ile mücadeleyi zaafa veya akamete uğratacak davranışlardan kaçınılması milletimizin ortak beklentisidir."
En büyük asker bizim asker

AK Parti'li milletvekilleri, Başbuğ ve Çiçek hakkında suç duyurusunda bulunacak

AK Partili 6 isim ayrıca CHP'li Dursun Çiçek hakkında da "iftira" suçundan suç duyurusunda bulundu. Çiçek hakkındaki suç duyurusunda ise "Müvekkillerimizin yürüttükleri yasama faaliyeti nedeniyle FETÖ suç örgütünün siyasi ayağını oluşturduklarından bahisle suç duyurusunda bulunacağını ifade eden açıklaması ile atılı suçu işlemiştir" denildi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un açıklamalarına cevap verdi. Mustafa Elitaş, "Bu bir tasarıdır, teklif değildir. Ertesi gün avukatı bunu düzeltmeye çalıştı. O zamanki gazetelere baktığınızda da bunu görürsünüz. Düne kadar CHP uzlaştığını inkar ediyordu. Bugün FETÖ'cü diye birini itham etmek ona vatan haini demektir. FETÖ darbe girişiminde bulunmuştur" dedi. Burada milletvekillerine bir gözdağı olduğunu belirten Elitaş, "Olay 23 Haziran 2009'da Deniz Baykal'ın grup konuşmasıyla başlıyor. Bizim 25 Haziran'da konuştuğumuz kanun maddesini tarif ediyor. O yasal düzenleme çok doğru bir düzenlemeydi" diye konuştu.

Osman Özgan

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Yeni Şafak
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