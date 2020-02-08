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'Brace' pozisyonu hayat kurtarıyor

Doç. Dr. Hasan Kerem Alptekin: Uluslararası havacılık literatürüne göre çarpma anında en güvenli pozisyon 'brace' pozisyonudur.
 08 Şubat 2020 06:51
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'Brace' pozisyonu hayat kurtarıyor

Uçak kazalarında yaralanmaları en aza indirmek büyük önem taşıyor. Bazı tedbirlerin hayat kurtarıcı olduğu kadar kas iskelet yaralanmalarını da azalttığını söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilatasyon Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Hasan Kerem Alptekin, uluslararası havacılık literatürüne göre çarpma anında en güvenli pozisyonun 'brace' olduğunu ifade etti. Alptekin şunları söyledi: Bu pozisyonda baş mümkün olabildiğince öne eğilir, dizler koltuğa doğru yanaştırılır ve baş yukarıdan ellerin birleştirilmesiyle korunur. Çarpma sırasında bu durumun sağlanması ve aynı zamanda kemerin takılı olması hayatta kalma şansını artırmakta ve yaralanmaları da azaltmaktadır.

'Brace' pozisyonunda gövde alanı yarıya düşürülerek iç organlarla ilgili yaralanmalar azaltılmaktadır. Öne eğilmenin getirdiği en önemli risk ise sırt ve bel omurlarında gerçekleşebilecek kırıklardır. Bu bölge kırığa karşı en dirençli bölge olduğu için en azından boyun bölgesindeki omur kırıklarını ve olası omurilik yaralanmalarını engelleyecektir" şeklinde konuştu.
Türkiye
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