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Türkiye'nin siber kalesi hizmete giriyor

Siber suçlarla mücadelede dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, şimdi de siber olaylara müdahale için emniyet, jandarma, istihbarat ve beyaz şapkalı hacker'ların koordinasyon içinde çalışacağı Ulusal Siber Olaylara Müdahale (USOM) Merkezini hizmete açıyor
 08 Şubat 2020 07:20
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Türkiye'nin siber kalesi hizmete giriyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) binasının içerisinde yer alan ve siber tehditlere karşı yedi gün 24 saat görev başında olacak olan USOM Merkezi, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

TEHDİTLERE ANINDA MÜDAHALE

Türkiye'nin siber güvenliğine karşı ortaya çıkan tehditlerin belirlenmesi, muhtemel saldırıların etkilerinin azaltılması ve ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi ve paylaşılması amacıyla kurulan USOM'da bütün siber tehditler bertaraf edilecek. Tehditlerin tespit ve bertaraf edilmesi için kamu kurumları ve özel kişiler ile koordinasyon sağlanmış olacak. Merkez bu kapsamda sayısı bin 289'a çıkan kurumsal ve sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) ile koordine olarak çalışacak.

YERLİ YAZILIMLAR KULLANILACAK

Siber tehditlerle mücadele için son yıllarda düzenlenen "Bayrağı Yakala" yarışmaları kapsamında Türkiye'nin siber yıldızları tespit edilerek göreve başlatılırken bir yandan da yerli yazılımlarla siber tehditle mücadele kaynağından başlatılıyor. BTK uzmanları tarafından geliştirilen 'Avcı', 'Azad' ve 'Kasırga' projeleri ile siber tehdit istihbaratı güçlendirildi. Böylece birçok güvenlik firmasının henüz tespit edemediği zararlı yazılımlar USOM tarafından belirlenerek SOME'ler ile paylaşılmaya başladı.

Osman Çobanoğlu
Türkiye
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