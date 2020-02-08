Türkiye'nin siber kalesi hizmete giriyor
|08 Şubat 2020 07:20
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) binasının içerisinde yer alan ve siber tehditlere karşı yedi gün 24 saat görev başında olacak olan USOM Merkezi, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.
TEHDİTLERE ANINDA MÜDAHALE
Türkiye'nin siber güvenliğine karşı ortaya çıkan tehditlerin belirlenmesi, muhtemel saldırıların etkilerinin azaltılması ve ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi ve paylaşılması amacıyla kurulan USOM'da bütün siber tehditler bertaraf edilecek. Tehditlerin tespit ve bertaraf edilmesi için kamu kurumları ve özel kişiler ile koordinasyon sağlanmış olacak. Merkez bu kapsamda sayısı bin 289'a çıkan kurumsal ve sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) ile koordine olarak çalışacak.
YERLİ YAZILIMLAR KULLANILACAK
Siber tehditlerle mücadele için son yıllarda düzenlenen "Bayrağı Yakala" yarışmaları kapsamında Türkiye'nin siber yıldızları tespit edilerek göreve başlatılırken bir yandan da yerli yazılımlarla siber tehditle mücadele kaynağından başlatılıyor. BTK uzmanları tarafından geliştirilen 'Avcı', 'Azad' ve 'Kasırga' projeleri ile siber tehdit istihbaratı güçlendirildi. Böylece birçok güvenlik firmasının henüz tespit edemediği zararlı yazılımlar USOM tarafından belirlenerek SOME'ler ile paylaşılmaya başladı.
Osman Çobanoğlu
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