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Erdoğan'dan vekillere uyarı: Aklınıza geleni paylaşmayın

"Sosyal medya üzerinden yapacağınız paylaşımlara ve açıklamalara dikkat edin. Hassas bir dönemden geçiyoruz, yanlış anlaşılacak paylaşımlardan kaçının."
 08 Şubat 2020 07:35
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Erdoğan'dan vekillere uyarı: Aklınıza geleni paylaşmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin hassas bir dönemden geçtiğini, böyle günlerde herkesin birlik ve beraberliğini koruması gerektiğini belirterek, milletvekillerinden 'kısır çekişmelere girmemelerini' ve yapacakları açıklamalara dikkat etmelerini istedi. Erdoğan, önceki gün milletvekilleri ile yaptığı toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Elazığ depremi, Van'da çığ düşmesi ve Sabiha Gökçen Havaalanı'nda uçağın pistten çıkmasına ilişkin gelişmeleri hatırlatan Erdoğan "Son günlerde arka arkaya birçok olay yaşandı. Ülkemiz hassas bir dönemden geçiyor. Böyle bir dönemde, birlik ve beraberliğimiz korumamız çok önemli. Sosyal medya üzerinden yapacağınız paylaşımlara ve açıklamalara dikkat edin. Yanlış anlaşılacak paylaşımlardan kaçının" dedi.

VARSA SIKINTI GEREKENİ YAPIN

Toplantıda, bazı milletvekillerinin teşkilatlarda yaşanan sıkıntıları gündeme getirmesi üzerine Erdoğan 'Kısır çekişmelerin içine girmemeleri' uyarısında bulundu. Teşkilatlarda bir problem yaşanıyorsa, her şeyin kendilerinden beklenmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Varsa bir sıkıntı, siz de gerekeni yapın" diye konuştu.

BÜROKRATLAR SAHAYA İNSİN

Toplantıda bazı milletvekilleri halkı yakından ilgilendiren konularda bürokratların da sahaya inmesi gerektiğini belirterek "Sadece bakanlar değil; örneğin karayolları genel müdürü gibi önemli kurumların başında olan bürokratlar da sahaya inmeli, illere gidip vatandaşla görüşmeliler. Halkın ne istediğini bizim gibi onlar da dinlesinler" önerisinde bulundu. Öneriye destek veren Erdoğan "Buna katılıyorum. Arkadaşlara iletelim ve bunu başlatalım" diye konuştu. Bazı milletvekilleri de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın son dönemde 'Türkiye için değişim başlıyor' adı altında Anadolu illerinde yaptığı toplantıların çok yararlı olduğunu ve kapsamının genişletilmesi gerektiğini dile getirdi.

%5'LİK BÜYÜME

Cumhurbaşkanı ekonomi konusunda yaptığı değerlendirmede "Ekonomi iyileşmeye doğru gidiyor. Yüzde 5'lik büyümeyi yakalarsak bu önemli bir rahatlamayı da beraberinde getirir" dedi. Erdoğan; ekonomideki düzelmenin yansımalarının yaz aylarında hissedileceğini de kaydetti.

SPORA SİYASET KARIŞTIRMAYIN

Son günlerde bazı spor kulüpleri ile ilgili tartışmalara siyasetçilerin katılmasına da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sporu siyasete alet etmeyin, spora siyaset karıştırmayın. Ben spora siyaset karıştırılmasını hiçbir zaman doğru bulmam" dedi.

ÇIĞ ŞEHİDİ DUALARLA UĞURLANDI

"SABREDECEĞİZ"

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Cihan Erat son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bu ara ciddi manada felaketlerle mücadele ediyoruz. Bir tarafta cephelerde savaşıyoruz. Bir tarafta da çığ altında kalan bir arkadaşımızın çıkarılması çalışması var" dedi. "Şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak" diyen Erdoğan "Bunlar kaza ve kaderin bildiğimiz ve imanımız gereği sabrettiğimiz konulardır. Sabredeceğiz. Milletimizin başı sağ olsun. Bir tarafta Van'daki hadise, bir tarafta İdlib'de yaşadığımız ve karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiğimiz var" diye konuştu. Erdoğan konuşmasının ardından yürümekte zorluk çeken şehidin babasının koluna girerek yardımcı oldu. Cihan Erat, Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

Yücel KAYAOĞLU -
Türkiye
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