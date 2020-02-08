İBB'deki Genel Sekreter Yardımcısı ifade verecek
|08 Şubat 2020 08:20
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Şişli ve eski Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Müdürü Erkan Duyar tarafından İSMEK bölge sorumlularının da yer aldığı 19 kadına hakaret edildiği iddiasına ilişkin suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Genel soruşturmadan sorumlu Başsavcıvekili Ömer Faruk Yıldırım'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında, "şüpheli" Şişli'nin ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına davet edildiği kaydedildi.
Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanız müdür bey', "Bu sıcakta başınız kapalı terliyorsunuzdur ve kokuyorsunuzdur" gibi sözler sarf ettiği aktarılmıştı. Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından görevlendirilen 5 müfettişin pazartesi günü itibariyle söz konusu olayları araştırmaya başlayacağı öğrenildi.
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