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Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem

 08 Şubat 2020 08:54
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Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 08.39'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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