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Nevşehir'de yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Gelen son dakika haberine göre, Kırşehir-Kayseri karayolunun 55'inci kilometresinde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü yan yattı. Kazada otobüste bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı
 08 Şubat 2020 09:00
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Nevşehir'de yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Son dakika haberine göre, kaza bugün saat 03.00 sıralarında Kırşehir-Kayseri karayolunun 55inci kilometresinde Yeniyapan mevkiinde meydana geldi. Şoförü henüz öğrenilemeyen 21 BY 099 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza otobüsteki 9 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hacıbektaş İlçesi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle kazanın yaşandığı bölge ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
DHA
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