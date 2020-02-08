Nevşehir'de yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
|08 Şubat 2020 09:00
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Son dakika haberine göre, kaza bugün saat 03.00 sıralarında Kırşehir-Kayseri karayolunun 55inci kilometresinde Yeniyapan mevkiinde meydana geldi. Şoförü henüz öğrenilemeyen 21 BY 099 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza otobüsteki 9 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hacıbektaş İlçesi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle kazanın yaşandığı bölge ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
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