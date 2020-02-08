1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

E-sigara'da yüksek risk!

E-sigaranın ABD'de gençler arasında hızla yayıldığını, Türkiye'nin de hedef ülke olduğunu belirten uzmanlar, "Akciğerde sigaradan daha fazla tahribat yapıyor" dedi
 08 Şubat 2020 08:58
Yazdır
E-sigara'da yüksek risk!


Sigarayı bırakmak isteyen birçok kişi sigaradan daha az zararlı olduğu düşüncesiyle elektronik sigara (e-sigara) olarak tanımlanan yeni tütün ürünlerine yöneliyor. Ancak uzmanlar, e-sigaranın normal sigaradan daha zararlı olduğu görüşünde.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Dünya Sağlık Örgütü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder, "ABD'de yapılan araştırmalar, ortaokula giden öğrenciler arasında elektronik sigaraya başlayanların oranında yüzde 78 artış olduğunu söylüyor. Liselerde de yüzde 48 artış tespit edilmiş. ABD'de 1.5 milyon çocuk elektronik sigara ve ısıtılmış tütün içmeye başlamış durumda. Kartellerin hedefinde dünyanın en çok sigara tüketen ülkelerinden Türkiye pazarı var. Amerikan sigara şirketleri kurdukları vakıflar üzerinden özellikle elektronik sigarayı her yerde yaymaya çalışıyorlar. Elektronik sigaranın, klasik sigarayı bırakmaya yardımcı olduğu külliyen yalandan ibaret. Bu ürünleri kullananların bir süre sonra eski alışkanlıklarına döndüğü ortaya konuldu" açıklamasında bulundu.

Kimyasal perde

"E-sigaranın normal sigaradan daha zararlı olduğunu söylemek mümkün'" diyen Acıbadem Altunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu ise şu tespitlerde bulundu:

"Sigaranın bildiğimiz zararlarının yanı sıra e-sigara çok hızla nefes yollarında tanısı zor hastalıklara yol açıyor. Ender görülen hastalıklar e-sigara kullananlarda daha sık rastlanıyor. Bunlardan biri de akciğerde küçük hava yollarının hastalanması. Bu sigarayı içenlerde çok görülüyor. Ağır nefes darlığı, derin nefes alama hissi ile birlikte akciğerde ciddi problemler görülüyor. Akciğerde alveol dediğimiz hava keseciklerinde kanamaya yol açıyor. Elektronik sigaradaki 16 bini bulan aroma çeşidi kimyasal olmasına 'sanki sağlıklıymış' gibi gösteriliyor. E-sigara, kimyasal kazanını koklamakla aynı şey."

E-sigarayla ilgili ABD'deki Mayo Clinic'te konferans veren Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr. Feras Hawari de, e-sigara kullunanların bir süre sonra normal sigaraya da döndüklerini belirterek, "İkili kullanımda kalp krizi ve inme riski artıyor" ifadelerini kullandı.

118.5 milyar

Ülkemizdeki yaklaşık 20 milyon yetişkin ve 252 bin çocuk sigara kullanıyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek tütün tüketimi ise 2018'de yaşanırken, ülke genelinde toplam 118.5 milyar adet sigara tüketildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karatay: 50 yıllık hekimim, istediğimi söylerim
08 Şubat 2020 09:09		 Yeni tip koronavirüs salgınından can kaybı 723'e yükseldi
08 Şubat 2020 08:39
Çin bilim insanları: Coronavirüsü pangolinden bulaşmış olabilir
07 Şubat 2020 12:51		 Soğuk hava kalp krizini tetikleyebilir
07 Şubat 2020 09:56
Karatay: Koronavirüsü önlemek kelle paça için
07 Şubat 2020 08:13		 Çin'den gelen ürünlerden 'koronavirüs' bulaşır mı?
06 Şubat 2020 22:13
Virüsün düşmanı iyi uyku
06 Şubat 2020 18:57		 Virüs salgınında panik var önlem yok
06 Şubat 2020 18:39
Iğdır'da koronavirüs görüldüğü iddiası yalanlandı
05 Şubat 2020 20:37		 Çin'de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 491'e yükseldi
05 Şubat 2020 09:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:45 - Türk askerinin görev süresini uzatan TBMM kararı Resmi Gazete'de09:28 - 2000 yılı sonrası için emeklilik intibakı nihayet TBMM'de09:17 - 'Size daha çok yardım geldi, Suriyelilere dağıttılar' yalanları09:16 - İmamoğlu'ndan 'toplu taşıma ücretlerine zam' açıklaması09:09 - Karatay: 50 yıllık hekimim, istediğimi söylerim09:06 - Talep arttı, yatırımlar raftan iniyor09:05 - Okul çıkışı kızını 'gel seni gezmeye götürüyüm' diyerek ölüme götürdü09:00 - Nevşehir'de yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var09:00 - Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit, 4 asker yaralı08:58 - E-sigara'da yüksek risk!
08:54 - Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem08:53 - Marmara Bölgesi'nde aralıklı kar yağışı bekleniyor08:51 - Şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil oldu08:42 - Tartışan ebeveynlerini ayırmak isterken babasını silahla vurarak öldürdü08:39 - Yeni tip koronavirüs salgınından can kaybı 723'e yükseldi08:35 - Belediyede 22 milyon liralık FETÖ vurgunu08:25 - '100 bin Türk işçiyi yurt dışına götüreceğiz'08:20 - İBB'deki Genel Sekreter Yardımcısı ifade verecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu'ndan 'toplu taşıma ücretlerine zam' açıklaması
KVKK'dan, sınav notlarının ilanı hakkında önemli karar!
Erdoğan'dan vekillere uyarı: Aklınıza geleni paylaşmayın
Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit, 4 asker yaralı
Dolar, 6 TL seviyesini geçti
Alkollü sürücü jandarmayı böyle tehdit etti
Çatışın, TIR'ları vermeyin
Belediyede 22 milyon liralık FETÖ vurgunu
TSK, rejime müdahale hazırlığında, emir bekliyor
Okul çıkışı kızını 'gel seni gezmeye götürüyüm' diyerek ölüme götürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dini inanç sanrısal ve zararlıdır 2
okunması için ödünç verilen kitabın bir daha geri gelmemesi 4
van'daki çığ felaketine cb başdanışmanı sebep oldu iddiası 2
içinden gelmek 1
bebe bisküvisi 3
Sosyal medyada yapılan paylaşımlara akrabaların yorumları 5
meccanen 1
sessizce izlemek 4
leo westermann 1
girişimcilik 1
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 34 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam