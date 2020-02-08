E-sigara'da yüksek risk!



Sigarayı bırakmak isteyen birçok kişi sigaradan daha az zararlı olduğu düşüncesiyle elektronik sigara (e-sigara) olarak tanımlanan yeni tütün ürünlerine yöneliyor. Ancak uzmanlar, e-sigaranın normal sigaradan daha zararlı olduğu görüşünde.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Dünya Sağlık Örgütü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder, "ABD'de yapılan araştırmalar, ortaokula giden öğrenciler arasında elektronik sigaraya başlayanların oranında yüzde 78 artış olduğunu söylüyor. Liselerde de yüzde 48 artış tespit edilmiş. ABD'de 1.5 milyon çocuk elektronik sigara ve ısıtılmış tütün içmeye başlamış durumda. Kartellerin hedefinde dünyanın en çok sigara tüketen ülkelerinden Türkiye pazarı var. Amerikan sigara şirketleri kurdukları vakıflar üzerinden özellikle elektronik sigarayı her yerde yaymaya çalışıyorlar. Elektronik sigaranın, klasik sigarayı bırakmaya yardımcı olduğu külliyen yalandan ibaret. Bu ürünleri kullananların bir süre sonra eski alışkanlıklarına döndüğü ortaya konuldu" açıklamasında bulundu.

Kimyasal perde

"E-sigaranın normal sigaradan daha zararlı olduğunu söylemek mümkün'" diyen Acıbadem Altunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu ise şu tespitlerde bulundu:

"Sigaranın bildiğimiz zararlarının yanı sıra e-sigara çok hızla nefes yollarında tanısı zor hastalıklara yol açıyor. Ender görülen hastalıklar e-sigara kullananlarda daha sık rastlanıyor. Bunlardan biri de akciğerde küçük hava yollarının hastalanması. Bu sigarayı içenlerde çok görülüyor. Ağır nefes darlığı, derin nefes alama hissi ile birlikte akciğerde ciddi problemler görülüyor. Akciğerde alveol dediğimiz hava keseciklerinde kanamaya yol açıyor. Elektronik sigaradaki 16 bini bulan aroma çeşidi kimyasal olmasına 'sanki sağlıklıymış' gibi gösteriliyor. E-sigara, kimyasal kazanını koklamakla aynı şey."

E-sigarayla ilgili ABD'deki Mayo Clinic'te konferans veren Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr. Feras Hawari de, e-sigara kullunanların bir süre sonra normal sigaraya da döndüklerini belirterek, "İkili kullanımda kalp krizi ve inme riski artıyor" ifadelerini kullandı.

118.5 milyar

Ülkemizdeki yaklaşık 20 milyon yetişkin ve 252 bin çocuk sigara kullanıyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek tütün tüketimi ise 2018'de yaşanırken, ülke genelinde toplam 118.5 milyar adet sigara tüketildi.