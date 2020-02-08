Karatay: 50 yıllık hekimim, istediğimi söylerim

50 YILLIK HEKİMİM İSTEDİĞİMİ SÖYLERİM

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın haberine göre: İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay "Polemik benim işim değil" diyor. Bilimsel verilerin ışığında konuştuğunun altını çizen Karatay, kendisine yöneltilen eleştirilere "Herkes kendi fikrini söylemekte özgürdür" diyerek yanıt veriyor.

Dünya Karataya karşı mı

REYTİNG İÇİN Mİ YOKSA TOPLUM İÇİN Mİ?

Koruyucu sağlık uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral bu konuda hayli sinirli. "Çıldırıyorum" diyerek açıyor telefonu. "Bizim ağzımızdan çıkan her söz çok önemli. 'PR' yapacağım, 'reyting' alacağım diye toplum sağlığına zarar getirecek laf duydunuz mu benden?" diye soruyor. Prof. Dr. Karatay'a yönelik en büyük eleştirisi, bilimsel gerçeklikten uzak oluşuna. Örnekliyor: "Ekmek yemeyin' dedi, oysa dünya tıp literatürüne göre 'ekmek yemezsen kaslarını yersin'. Bir profesör bunu söyleyebilir mi? 'Sentetik malzeme koymayın, GDO'lu undan uzak durun' demek başka, popülerlik için 'Ekmek yeme' demek başka! Bu yanlış yönlendirmedir."

Dünya Karataya karşı mı

BİZ BUCKINGHAM'DA MI DOĞDUK



Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli sadece Prof. Dr. Canan Karatay'a değil, aykırı söylemleri ile gündem değiştirmeye çalışan birçok meslektaşına öfkeli. "Hekim, hastalarına ve insanlığa karşı sorumludur. Bilimsel olarak en son çıkan içtihatları uygular, pozitif bilimin ışığında hareket eder. Mesleğin etik kuralları vardır. Hekim olmak ağzına geleni söyleme hürriyeti vermez!" diyor. Tüm bu 'ezber bozan' açıklamaların toplum sağlığı yararına yapıldığı söylemine ise şöyle cevap veriyor. "Buckingham sarayında doğmadık, biz de bu halkın içinden geldik! Sen halk yararı gözetiyorsun da biz gözetmiyor muyuz?"

Dünya Karataya karşı mı

HER REÇETE KİŞİYE ÖZELDİR

Nörolog Prof. Dr. Derya Uludüz'ün de gündeminde "etik" ve "ahlaki" değerler var. Uludüz "Doktorlar, etik kurallara uygun şekilde, uluslararası camiada yayımlanan makaleler ve geniş katılımla yapılan çalışmaları referans vererek konuşabilirler. 'Ben 3 kişiye uyguladım işe yaradı. Siz de deneyin' demek etik değil" diyor. Uludüz, verilecek her reçete ancak kişiye özeldir diyerek şöyle devam etti: "Kılavuzunuz 'Ayşe'ye uyguladım oldu, Fatma'ya da yarar' olamaz. Verdiğiniz 'genel reçeteler' kişiden kişiye değişerek kolesterol, tansiyon, kalp problemlerine yol açabilir. Bir hekim verdiği bilginin 'vereceği zararı' mutlaka hesaplamalı."

Dünya Karataya karşı mı



TOPLUMU AJİTE EDİYOR

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TURES), Prof. Karatay'ın "Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor" sözleri için suç duyurusunda bulunmuştu. 'Takipsizlik' kararı çıktı. TURES Başkanı Ramazan Bingöl, Prof. Karatay'a tepkili. "Bu ülkede bir kişinin lafıyla bir sektör alaşağı edilemez" diyen Bingöl "Yediğimiz bir ürünün insan sağlığına zararlı olup olmadığının hükmünü devlet verir. Cumhurbaşkanlığı Sağlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı var. Tıbbi altyapısı olmadan 'Bunu yeme' demek ne Canan Hanım'ın ne de bir başkasının hakkıdır. Toplumu bu şekilde ajite etmesini doğru bulmuyorum" diyor.