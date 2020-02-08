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'Size daha çok yardım geldi, Suriyelilere dağıttılar' yalanları

Elazığlılar, çadırkentleri, aşevlerini dolaşarak "Aslında size daha çok yardım geldi ama Suriyelilere dağıtıyorlar. Böyle yemek mi olur" söylentisi yayanlarıanlattı
 08 Şubat 2020 09:17
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'Size daha çok yardım geldi, Suriyelilere dağıttılar' yalanları

Elazığ Sivrice'de 24 Ocak 2020'de 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8'lik depremin ilk dakikalarından itibaren devletin tüm birimleri alarma geçti. Bir yandan hayatlar kurtarıldı, diğer yandan da devlet, Elazığlıların yaralarını sarmaya başladı. Depremzedelerin her türlü ihtiyacının karşılanması için AFAD koordinesinde seferberlik başlatıldı. Tüm yardımlar vatandaşlara titizlikle ulaştırılırken son günlerde kentte bazı kişilerin kapı kapı dolaşıp yalanlarla halkı provoke etmeye çalıştığı ortaya çıktı. 'Elazığ için yapılan yardımlar Suriyelilere gidiyor' şeklinde söylenti yayan bu kişilerin kentin dışından geldiğini söyleyen vatandaşlar AKŞAM'a konuştu.

PROVOKATÖR PKK'LI ÇIKTI

Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yardım bahanesiyle kamyonetten kolileri insanların üzerine atarak provakasyon yapmaya çalışan A.D., PKK'lı terörist çıktı. Provakatör gözaltına alındı. Elazığ depreminin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çevre Şehircilik Bakanlığınca 1000 kişilik ekiple, son teknolojik cihazlarla yürütülen hasar tespit çalışmalarında 59 bin 300 binadan 50 bin 62'sindeki çalışmalar tamamlandı, 9 bin 238 bina için çalışmalar devam ediyor. 252 binanın yıkıldığı ilde 566 bina için acil yıkım kararı alındı, 7 bin 319 binanın ağır hasarlı, 1650 binanın orta hasarlı, 15 bin 158 binanın az hasarlı, 25 bin 117 binanın ise hasarsız olduğu tespit edildi.

DEVLET BU KİŞİLERİ BULSUN

Abdullahpaşa Mahallesi'nden Mehmet Tanış: "Bu kişiler yardımların başka yerlere gittiğini söylüyor. Devletin yetkilileri bu kişileri bulsun. 'Devlet süreci yönetemedi' diyorlar. Sadece deprem günü değil bugün de devlet yanımızda. Maalesef bu kişilere inananlar da oluyor. Elazığ halkı bunlara prim vermez."

FAZLASIYLA YARDIM ALDIK

Market işleten Hıdır Gökbulut: "Burada dolaşan yabancılar yardımların Suriyelilere gittiğini, talan edildiğini söylüyor. Bu kişiler dışarıdan provokatörlük için gelmişler. Bize yardımlar fazlasıyla ulaştı."

YEMEK YİYİP TAHRİK ETTİLER

Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi Furkan Günaşar: "Bu kişiler çadır kentte sıraya girip yemek aldı, sonra 'Devlet bize bu yemeği mi layık gördü' diyerek isyan çıkarmaya çalıştı. Ancak halk, bu kişilere inanmıyor. Kültür Park'ta 500 çadır var. Her şey ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor."

AFAD, GELEN YARDIMLARI ŞEFFAF ŞEKİLDE AÇIKLIYOR

AFAD bölgeye yapılan yardımları kalem kalem şeffaflık ilkesinde göre kamuoyuna açıklıyor. AFAD'ın son verilerine göre (7 Şubat 2020) Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 66 milyon 641 bin 230 lira, SMS sisteminde 27 milyon 910 bin 520 lira olmak üzere toplam 94 milyon 551 bin 750 lira yardım toplandı. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ'da 412 bin 163 öğün, Malatya'da 98 bin 50 öğün olmak üzere toplam 510 bin 213 öğün yemek dağıtımı yapıldı."

2 BİN 490 KONTEYNER

Türk Kızılay tarafından ayrıca bölgeye 7 ikram aracı, bir çocuk dostu alan ve 4 mobil mutfak ile 3 sahra mutfak kiti sevk edildi. Yine lojistik depolardan bölgeye 30 bin 453 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 46 bin 84 yatak, 102 bin 83 battaniye, 3 bin 244 uyku seti, 11 bin 730 ısıtıcı ve 111 bin 858 hijyen malzemesi sevk edildi.

AFAD, Elazığ merkezli depremden etkilenenler için 4 ayrı noktada 2 bin 490 konteynerin kurulumu için çalışmaları sürüyor.

Levent AKPINAR

Akşam
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