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Kayseri'de tırın 3 otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
Kayseri'de tırın yol kenarında bekleyen 3 otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
|08 Şubat 2020 10:07
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Kayseri'de tırın yol kenarında bekleyen 3 otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Hüseyin E'nin kullandığı 38 RA 510 plakalı tır, Kayseri-Nevşehir kara yolunun Garipçe köyü mevkisinde yol kenarında bekleyen 45 YS 411, 33 BAD 38 ve 38 YH 611 plakalı otomobillere çarptı.
Kazada tır şoförü Hüseyin E'nin yanı sıra otomobillerde bulunan Özkan B, Müfit B, Selahattin B, Yakup G. ve Sultan G. yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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