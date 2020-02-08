Test kitabı isteyen çocuk için KDK devreye girdi
|08 Şubat 2020 10:32
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), liselere giriş sınavı için test kitabı alamadığını söyleyerek yardım isteyen çocuğun sorununu "dostane" yolla çözüme kavuşturdu.
KDK'den yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava hazırlandığını ancak çok soru çözmesi gerekirken durumu elvermediği için test kitapları alamadığını belirterek yardım etmesi için KDK'ye başvurdu.
Başvuru üzerine hızlı çözüm üretebilmek için kurumun irtibata geçtiği okul müdürü, çocuğun kaliteli eğitim hakkının güvence altına alınması amacıyla gerekli girişimlerde bulunacağını ve sonucu KDK uzmanlarına ileteceğini ifade etti.
KDK uzmanları, küçük çocuğun test kitaplarına erişimi konusunda yapılan girişimleri, titizlikle takip etti. Müdürün konuyu bizzat takip ettiği, çocuğa ihtiyacı duyulan kaynak kitapların verildiği, aynı zamanda rehberlik servisinin öğrencinin çalışma takvimiyle ilgilendiği tespit edildi.
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