1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Pakdemirli yaban hayvanlarını yemledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, DKMP'nin zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmaların Ankara ayağına katıldı
 08 Şubat 2020 10:57
Yazdır
Bakan Pakdemirli yaban hayvanlarını yemledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakarak tedavisi tamamlanan kukumav kuşunu tabiata saldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün, zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacıyla ülke genelinde yürüttüğü doğaya yem bırakma çalışmalarının Ankara ayağına katıldı.

Pakdemirli, ağır kış şartlarının yaşandığı Çubuk'taki program kapsamında doğaya yem bıraktı. İlçedeki yaban koyunu çiftliğini de ziyaret eden Pakdemirli, buradaki hayvanları besledi.

- Sülünleri ve kukumav kuşunu doğaya bıraktı

Pakdemirli, çeşitli sebeplerle tabiatta sayıları azalmış ve nesli tükenme noktasına gelmiş kanatlı türler için kurulan üretme istasyonlarındaki sülünlerden bazılarını da tabiata saldı.

Diğer yandan Pakdemirli doğada yaralı bulunan ve tedavi edilen kukumav kuşunu yeniden doğal yaşam alanına kavuşturdu.

DKMP, doğal afetler, yaralanma gibi nedenlerle tedaviye muhtaç hale gelen yaban hayvanlarının tekrar doğal yaşam ortamlarına bırakılıncaya kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarını yapıyor ve ardından hayvanları kendi yaşam alanlarına kavuşturuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MSB: Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde taciz atışlarına karşılık veriliyor
08 Şubat 2020 11:41		 Boksla uğraşan vekil: Bu sayede Genel Kurul'da sakin duruyorum
08 Şubat 2020 11:40
MHP siyasette 51 yılı geride bıraktı
08 Şubat 2020 11:11		 Türk askerinin görev süresini uzatan TBMM kararı Resmi Gazete'de
08 Şubat 2020 09:45
Başbuğ'a 'Gazi Meclis'e saygısızlık' suç duyurusu
08 Şubat 2020 08:16		 Belediyenin 18 aracı buhar oldu!
08 Şubat 2020 08:00
Erdoğan'dan vekillere uyarı: Aklınıza geleni paylaşmayın
08 Şubat 2020 07:35		 İstanbul'da ulaşıma yüzde 35'lik zammın detayları
08 Şubat 2020 07:10
TSK, rejime müdahale hazırlığında, emir bekliyor
08 Şubat 2020 06:11		 8 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
08 Şubat 2020 00:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:49 - Kaçak şüpheliler bir bir Türkiye'ye getirildi11:41 - MSB: Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde taciz atışlarına karşılık veriliyor11:40 - Boksla uğraşan vekil: Bu sayede Genel Kurul'da sakin duruyorum11:34 - Van'da bir çığ daha meydana geldi11:26 - Türkiye'de 9,6 milyon konut DASK güvencesi altında11:20 - Halk eğitimlerde kurslar nasıl açılır, ara tatillerdeki kurslarda öğretmenlere görev verilir mi?11:16 - Kişisel Verileri Koruma Kurulundan veri ihlallerine 14 milyon lira ceza11:15 - MSG yöneticilerinin yönetimden el çektirilmesi istendi11:14 - ÖSYM'nin aday işlemleri için mobil uygulaması erişime açıldı11:11 - MHP siyasette 51 yılı geride bıraktı
11:10 - Türkiye Zeka Vakfından toplam 50 bin lira ödüllü yarışma11:02 - PKK'lı teröristlere ilaç temin eden bir muhtar tutuklandı10:57 - Bakan Pakdemirli yaban hayvanlarını yemledi10:56 - Doğu'daki 4 ilde bin 414 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor10:55 - Erzurum kırsalında gri kategorideki PKK'lı etkisiz hale getirildi10:33 - Doğu Anadolu'da 6 il için kuvvetli fırtına ve çığ uyarısı10:32 - Test kitabı isteyen çocuk için KDK devreye girdi10:25 - Van'da teknik ekip, arama kurtarma çalışmalarına karar verecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu'ndan 'toplu taşıma ücretlerine zam' açıklaması
Van'da bir çığ daha meydana geldi
Okul çıkışı kızını 'gel seni gezmeye götürüyüm' diyerek ölüme götürdü
2000 yılı sonrası için emeklilik intibakı nihayet TBMM'de
Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit, 4 asker yaralı
Erdoğan'dan vekillere uyarı: Aklınıza geleni paylaşmayın
KVKK'dan, sınav notlarının ilanı hakkında önemli karar!
Belediyede 22 milyon liralık FETÖ vurgunu
Çatışın, TIR'ları vermeyin
Dolar, 6 TL seviyesini geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
netflix'in türkiye'de ücretsiz üyeliği kaldırması 2
haklı olduğu halde susan insan 1
çocuklarım aç diyerek kendini yakan baba 4
bir erkek susuyorsa 2
kısa entry girmek zeka göstergesidir 6
06.02.2020 anadolu efes vs zalgiris maçı 2
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 2
8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam 1
hastaya 400 patrona 700 tl 1
suyu ayakta içmenin zararlı olması 1
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 34 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam