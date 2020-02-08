Bakan Pakdemirli yaban hayvanlarını yemledi
|08 Şubat 2020 10:57
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakarak tedavisi tamamlanan kukumav kuşunu tabiata saldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün, zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacıyla ülke genelinde yürüttüğü doğaya yem bırakma çalışmalarının Ankara ayağına katıldı.
Pakdemirli, ağır kış şartlarının yaşandığı Çubuk'taki program kapsamında doğaya yem bıraktı. İlçedeki yaban koyunu çiftliğini de ziyaret eden Pakdemirli, buradaki hayvanları besledi.
- Sülünleri ve kukumav kuşunu doğaya bıraktı
Pakdemirli, çeşitli sebeplerle tabiatta sayıları azalmış ve nesli tükenme noktasına gelmiş kanatlı türler için kurulan üretme istasyonlarındaki sülünlerden bazılarını da tabiata saldı.
Diğer yandan Pakdemirli doğada yaralı bulunan ve tedavi edilen kukumav kuşunu yeniden doğal yaşam alanına kavuşturdu.
DKMP, doğal afetler, yaralanma gibi nedenlerle tedaviye muhtaç hale gelen yaban hayvanlarının tekrar doğal yaşam ortamlarına bırakılıncaya kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarını yapıyor ve ardından hayvanları kendi yaşam alanlarına kavuşturuyor.
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