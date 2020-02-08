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PKK'lı teröristlere ilaç temin eden bir muhtar tutuklandı

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlere ilaç ve tıbbi malzeme temin ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan mahalle muhtarı tutuklandı
 08 Şubat 2020 11:02
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PKK'lı teröristlere ilaç temin eden bir muhtar tutuklandı

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlere ilaç ve tıbbi malzeme temin ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan mahalle muhtarı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda PKK/KCK terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulunduğu, uzun zamandır Diyarbakır'ın Lice ilçesinde faaliyet gösteren bir eczanede, eczacı kalfası olarak çalıştığından dolayı terör örgütü yöneticilerince kendisine gönderilen listeye göre yaralanan ve sağlık sorunları olan örgüt mensuplarının tedavilerinin tamamlanması için çok miktarda tıbbi malzeme ve ilaç temin ettiği yönünde bilgiler bulunan Lice ilçesinin Kali Mahallesi Muhtarı "Cemil" kod adlı Ç.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçede belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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