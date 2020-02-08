Türkiye Zeka Vakfından toplam 50 bin lira ödüllü yarışma
|08 Şubat 2020 11:10
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- Türkiye Zeka Vakfının, Milli Eğitim Bakanlığı, ODTÜ ve TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenleyeceği "Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası"nda toplam 50 bin lira ödül verilecek.
Vakıf Başkanı Emrehan Halıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların düşünme ve problem çözme becerilerini artırmaya katkıda bulunmak amacıyla, bu yıl yarışmanın 25'incisinin düzenlendiğini söyledi.
"Zeka Oyunları"nın Türkiye'nin ilk zeka yarışması olduğunu belirten Halıcı, yarışmaya katılan birçok kişinin daha sonra çeşitli ülkelerdeki şampiyonalarda yer aldığını ve soru kurullarında bulunduğunu dile getirdi.
Yarışmaya, yaş ve eğitim sınırlaması olmadan, okuma yazma ve matematikte dört işlem becerisine sahip herkesin katılabildiğini belirten Halıcı, yarışmanın, 6-8 yaş arasındaki minikler, 9-13 yaş arası çocuklar, 14-18 yaş arası gençler, 19-49 yaş arası yetişkinler ile 50 yaş ve üstü emektarlar olmak üzere 5 kategoride yapılacağını ifade etti.
Yarışma sonunda, her kategoride birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin 500, üçüncüye 2 bin, dördüncüye bin 500, beşinciye de bin lira ödül verileceğini bildiren Halıcı, toplam 50 bin lira ödül dağıtılacağını kaydetti.
Derin düşünebilme, analiz gibi zihinsel aktivitelerin iyi çalışan bir beyinle yapılabilineceğine işaret eden Halıcı, şunları kaydetti:
"Yarışmayla Türkiye'nin en zeki insanını seçmeye çalışmıyoruz. O yüzden tek kategori değil 5 kategori var. Amacımız insanların beyin egzersizi yapması. Bedenleri sağlıklı tutmak için nasıl beden egzersizi yapmak gerekiyorsa sağlıklı bir beyin için de beyni çalıştırmak gerekiyor. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı yarışmaya katılmaya davet ediyorum. Bilgi gerektirmeyen, harflerle, kelimelerle, sayılarla hazırlanan, mantık oluşturmayla ilgili, düşünme gerektiren sorular."
Yarışmaya "www.tzv.org.tr" adresinden 25 Şubat'a kadar kayıt alınacağını dile getiren Halıcı, kaydolanların cevap girişlerini 26 Şubat'a kadar yapabileceğini söyledi.
Halıcı, yarı final sınavının 20-23 Mart, yazılı final sınavının ise 19 Nisan'da uygulanacağını bildirdi.
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