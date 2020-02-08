Kütüphane nöbetini kaymakam, hakim ve müdürler tutuyor

Çankırı'nın Şabanözü ilçesindeki halk kütüphanesinden öğrencilerin okul saatleri dışında da yararlanabilmeleri amacıyla Kaymakam Ferhat Altay, hakim Şeyma Erözbağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Kendir ile öğretmenler, akşam saatlerinde nöbet tutuyor.

Şabanözü'nde 2016 yılında açılan ilçe halk kütüphanesi, bir görevli nezaretinde hafta içi 08.00-17.00, cumartesi günleri ise 12.00-20.00 saatlerinde hizmet veriyor.

Kütüphanenin hafta içinde sadece mesai saatlerinde açık olması, okul çıkışında buradan yararlanmak isteyen öğrenciler için sorun teşkil etti.

Öğrencilerden gelen talepleri dikkate alan Kaymakam Altay, kütüphanenin daha verimli kullanılması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve okul idarecileriyle bir araya gelerek yapılabilecekleri görüştü.

Yapılan görüş alışverişinin ardından öğrencilerin hafta içi akşamları da faydalanabilmeleri için kütüphanenin saat 22.00'ye kadar açık kalması kararlaştırıldı.

Yaklaşık 2 aydır görevlinin mesaisinin bittiği saat 17.00'den sonra kütüphanede Kaymakam Altay'ın yanı sıra hakim Erözbağ ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kendir ile okul müdürleri ve öğretmenler gönüllü olarak nöbet tutarak, öğrencilere yardımcı oluyor.

Kaymakam Ferhat Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede göreve başladığında kütüphanenin çok aktif kullanılmadığını söyledi.

Özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere uygun ortam hazırlamaya çalıştıklarını belirten Altay, "Çocuklarımızın ihtiyaçlarını düşünerek onların da desteğiyle burayı aktif şekilde kullanmaya başladık. Kütüphanemizin ısınma problemi vardı, bunu da ortadan kaldırdık. Özellikle üniversiteye hazırlanan çocuklarımız akşamları burada oluyor." dedi.

Evinde çalışma ortamını yakalayamayan çocuklara bu imkanı sunmaları gerektiğini vurgulayan Ferhat Altay, "Çocuklar tek başına kaldıklarında ders çalışmada sıkıntı yaşayabiliyor. Hem tecrübeli insanların örnek olması, hem çocuklarımıza çalışma şeklini öğretmek hem de kendi aralarında sinerji yakalayıp sınavlara daha iyi hazırlanmalarını istedik." diye konuştu.

- Öğrencilerin hedefleri büyüdü

İlker Kendir de ilçedeki okullarda 1600 öğrencinin eğitim gördüğünü, 47 öğrencinin de üniversiteye hazırlandığı bilgisini verdi.

Kütüphanede nöbet tutan idarecilerin öğrencilere örnek olduğunu, bilmedikleri sorularda da onlara yardım ettiklerini vurgulayan Kendir, "Bu uygulama başlamadan önce öğrencilerin hedefleri küçüktü. Son bir ayda hedefler büyüdü, üniversitelerin çeşitli bölümlerini tanımaya başladılar. Bunun yanı sıra ilçemizde koçluk sistemi uyguluyoruz. Ev ortamı, eksikleri, deneme sınavı gibi konular öğrencilerin koçları tarafından denetleniyor." ifadelerini kullandı.

Şabanözü Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Beyza Koçak da ev ortamında rahat ders çalışamadığı için kütüphaneye geldiğini dile getirerek, "Kütüphanede ciddi bir ortam var, ders çalışmaya daha elverişli. Rica ettik bizi kırmadılar, kendileri de fedakarlık yapıp bizi çalıştırıyorlar. Başımızda hakime hanım, kaymakamımızın olması bizlere de güzel örnek oluyor." şeklinde konuştu.